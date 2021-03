Andrea Cerioli è il nuovo concorrente dell’Isola Dei Famosi. La sua partecipazione al famoso reality show in onda su canale cinque ha suscitato non poche chiacchiere in quanto lui stesso non era presente nella prima puntata. Si tratta di un dettaglio che non è passato in osservato a tutti i telespettatori del programma e che ha suscitato anche molta preoccupazione.

Sebbene già da qualche mese c’erano molti dubbi e incertezze sul suo inizio, l’Isola Dei Famosi è già passata attraverso gli schermi televisivi degli italiani. Nella prima puntata, la quale è andata in onda lunedì 15 marzo, sono approdati i naufraghi in Honduras. Tuttavia un particolare non è passato in osservato agli occhi dei telespettatori. All’appello dei concorrenti era assente Andrea Cerioli, ex tronista di Uomini e Donne.

Il fatto che Andrea Cerioli fosse assente nella prima puntata dell’Isola Dei Famosi ha suscitato preoccupazione. Infatti ha fatto presumere a molti che la sua partecipazione al reality show fosse saltata. Alla luce di questo, soprattutto le sue fan si sono chieste che fine avesse mai fatto l’ex tronista di Uomini e Donne.

Tuttavia, la partecipazione di Andrea Cerioli al programma condotto da Ilary Blasi non è stata annullata ma è semplicemente slittata. Il celebre personaggio televisivo sarebbe attualmente in Honduras ma in attesa di completare il suo periodo di quarantena prima di iniziare la sua avventura.

Stando a quanto riferito da Blasting News, la data di ingresso del ragazzo sarebbe prevista per giovedì 25 marzo, dieci giorni di distanza dall’inizio ufficiale del programma. Dunque, le fan di Andrea Cerioli non dovranno aspettare ancora molto per vedere il loro idolo alle prese con la sopravvivenza.

Nel frattempo, Andrea Cerioli sarà anche un volto protagonista di MTV Cribs. Si tratta di un noto programma, conosciuto in tutto il mondo, che andrà in onda su MTV e alla quale hanno preso parte anche molti personaggi famosi americani.