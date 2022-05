Ilary Blasi sgridata dagli autori dell’Isola Dei Famosi a a causa delle sue gaffe

Senza alcuna ombra di dubbio Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate e stimate all’interno del mondo dello spettacolo. Anche quest’anno, la showgirl è al timone delle conduzione dell’Isola Dei Famosi e non risparmia le sue tradizionali gaffe. Tuttavia, di recente è stata sgridata dagli autori del programma. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Ilary Blasi non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celebre conduttrice è tornata ad occupare il centro della cronaca rosa dopo essersi resa protagonista di alcune gaffe all’Isola Dei Famosi. Tuttavia, è proprio per questo motivo che gli autori del noto programma in onda su canale 5 l’hanno ripresa più volte.

Secondo alcune indiscrezioni che sul web si fanno sempre più insistenti, la redazione dell’Isola Dei Famosi avrebbe ripreso più volte Ilary Blasi a causa delle sue gaffe. D’altronde, la stessa showgirl ha ammesso di rendersi protagonista di momenti divertenti. Tra questi ultimi ricordiamo la spallina rotta, il sapone nel dispenser che gli è finito nell’occhio e qualche parole pronunciata in modo sbagliato da stravolgere il suo significato.

Per tanto, a causa di tutto questo, la moglie di Francesco Totti, in più occasioni è stata protagonista della rubrica “i nuovi mostri” di Striscia La Notizia:

Striscia è questo, gioca sulle gaffe ed è molto divertente. Non sono permalosa, anzi sono la prima a prendermi in giro. Io gli do il pane, come fanno a non mettermi in classifica. Nella quotidianità quando parlo magari mi sbaglio, sono distratta. Anche a Le Iene con Luca e Paolo e al Grande Fratello Vip facevo un sacco di errori, chiamavo la gente con nomi diversi. Magari pensano che lo faccia apposta, ma io sono davvero così

Tuttavia, è capitato che Ilary Blasi non riuscisse a smettere di ridere a tal punto da far passare la conduzione nelle mani degli opinionsti: Nicola Savino e Vladimir Luxuria. A rivelare di essere stata sgridata dagli autori è stata lei stessa: