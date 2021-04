L’Isola dei Famosi: Drusilla Gucci svelato cachet della naufraga nel reality

Drusilla Gucci, pronipote di Guccio Gucci che ha fondato la casa di moda con lo stesso nome, è una modella molto popolare e ora naufraga a L’Isola dei Famosi 2021. Durante questa esperienza la giovane donna ha conquistato l’amore degli spettatori a casa. Molte persone vogliono conoscere alcune curiosità su di lei, come quanto sia il suo patrimonio.

Si sa poco della vita privata di Drusilla Gucci. Per ora sembra sia single. Tuttavia, come ha detto sua madre Stefania Gucci, in un episodio dell’attuale edizione dell’Isola, il tipo di Drusilla è “primitivo”. Non solo, la madre di Drusilla ha rivelato che non è mai stata sola per molto tempo e la sua storia più lunga è durata 5 anni.

La stessa Drusilla, nel video di presentazione, mandato in onda alla prima puntata del reality, ha dichiarato: “Ho un debole per gli uomini che svolgono lavori manuali. Non so perché, è un concetto che un po’ che si lega alla primitività, all’uomo che deve proteggere la donna, io c’ho l’idea che se scatta l’apocalisse deve essere in grado di costruire un rifugio, cacciare e tutto questo genere di cose, un po’ come un demiurgo“.

Quanto all’amore, non si sa nulla sui suoi ex informazioni sul nome del suo predecessore. Tuttavia, recentemente, la Gucci è entrata nei gossip locali a causa di una voce riportata da Ivan Rota su Dagospia. A quanto pare Drusilla sembra aver flirtato in passato con il leader Maneskin Damiano David. Come frequentemente succede per volti noti nell’industria dell’intrattenimento, anche per quanto riguarda Drusilla non è chiaro quanto siano sue le entrate e le risorse.

Tuttavia, in quanto erede della storica casa di moda, si suppone che la sua eredità non sia di poco conto. A quanto pare, però, alcune indiscrezioni confermano che la Gucci partecipa a L’Isola dei Famosi ricevendo un cachet settimanale compreso tra 5.000 e 7.000 euro. Tuttavia, come già accennato, si tratta di gossip e non ci sono conferme da parte dell’ereditiera.