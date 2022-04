Nasce la prima coppia a L’Isola dei Famosi 2022. Esplode la passione: tra Roger ed Estefania è scattato il tanto atteso bacio davanti le telecamere. Hanno trascorso la settimana scorsa quasi interamente l’uno al fianco dell’altro.

I due diventano così complici, dando via via sempre più spazio alla passione. La conduttrice Ilary Blasi fa vedere a tutti i naufraghi una clip in cui vengono riassunti i momenti più salienti di questa nuova coppia. I neo piccioncini rispondono a questa notizia e stupiscono tutti dandosi un bacio in diretta TV.

Si mette male per Edoardo Tavassi, che aveva apertamente dichiarato il suo interesse per Estefania. Le speranze sono così svanite. Mentre Roger ed Estefania, dal canto loro, non hanno mai fatto mistero dell’interesse che l’uno prova nei confronti dell’altro.

Anzi si può ben dire che questa storia è nata ancora prima dell’inizio del reality. Ricordiamo che i naufraghi, prima di sbarcare in Honduras, passano del tempo in isolamento in albergo. Roger si era lasciato sfuggire che un primo avvicinamento tra di loro aveva avuto inizio proprio lì.

Ma torniamo ad oggi. Nel corso di questa settimana i due si sono uniti sempre di più fino a ritrovarsi soli in acqua e, lontano dagli altri naufraghi, si sono scambiati il primo bacio. La conduttrice de L’Isola Dei Famosi, apre così l’inizio della puntata, mostrando a tutti il fatidico bacio, scambiato di nascosto dai compagni d’avventura.

Ilary Blasi commenta così: “È stato un pochino timido”. Così Roger a tali parole stupisce tutti, tira verso di sé Estefania e le dà un bacio in diretta. Una sorpresa che lascia tutti sbalorditi, naufraghi e opinionisti compresi.

Si può dire che tra di loro ci sia stato il classico colpo di fulmine. Di sicuro questo sentimento nato in maniera così repentina sta però sbocciando pian piano. Non ci resta che attendere i prossimi risvolti.