Il fratello di Guendalina, Edoardo Tavassi, è dimagrito davvero tanto a L’Isola dei Famosi 2022: ha perso ben 15 chili! Il concorrente del programma L’Isola dei Famosi condotto da Ilary Blasi, è dimagrito tanto.

Quasi alla finalissima del reality show, quando è arrivato il momento di prendere il peso ai concorrenti dell’avventura, ovvero tre settimane prima della finale, è stato proprio Edoardo ad aver perso più peso tra tutti. Tra i naufraghi di questa avventura, il fratello di Guendalina infatti ha perso ben 15 chili. Il programma si svela ancora una volta il più difficile: solo i naufraghi più tenaci riescono a resistere.

Convivere con la fame non è di sicuro una cosa facile, su un’isola deserta, dove i naufraghi devono anche riuscire a procurarsi da mangiare da soli. Costruire un posto dove stare al sicuro con le sole capacità che possiedono e ancora di più.

Questa edizione ha messo a dura prova i concorrenti, visto che l’edizione 2022 è la più lunga mai andata in onda. Edoardo, oltre a dimagrire a L’Isola dei Famosi 2022 ha conquistato anche Mercedesz Henger. I chili persi da Tvassi, durante il suo percorso in Honduras, non sono passati inosservati.

Infatti se ne sono accorti tutti, anche i naufraghi e soprattutto il pubblico a casa, che segue il concorrente con affetto. Un grandissimo risultato, ma sicuramente non senza difficoltà visto che il naufrago ha dovuto abbandonare la diretta per un breve periodo, per degli accertamenti medici.

Dopo la visita e dopo aver constatato che il concorrente si trovasse in buona salute, per fortuna tutto si è risolto nei migliori dei modi. Mercedesz Henger, anche lei una naufraga dell’Isola dei Famosi, figlia di Eva Henger si è sentita soleva appena il compagno d’avventura ha fatto ritorno.

Mercedesz non nasconde più l’affetto che prova per Tavassi: “Lui è la gioia di stare su quest’isola, mi dà la forza di andare avanti. Se davvero dovesse nascere qualcosa di importante fuori di qui, io vorrei diventare amica di Guendalina. Lei aveva dei pregiudizi su di me, ma posso capirlo, non mi conosceva. A me stava simpatica ancor prima di arrivare qui sull’isola, spero che avrò modo di farle cambiare idea”.