Le spiagge delle Honduras su cui sono stati spediti i naufraghi de L’Isola dei Famosi a volte vedono nascere amori inaspettati. Infatti, tra i morsi della fame e le sfide, i naufraghi riescono a creare intrecci e legami che a volte, però, possono lasciare l’amaro in bocca.

Sicuramente è stato così per una delle conoscenze da poco nate nel corso di questa edizione dell’Isola, parliamo del legame tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger. L’uomo, sin dall’arrivo della figlia di Eva Henger in Honduras, sembrava assolutamente entusiasta e non ha mai nascosto il suo trasporto per la ragazza.

Lei sembrava contraccambiare, ma un evento sembra aver cambiato drasticamente le cose. Tutto nasce da una lite abbastanza accesa tra Mercedesz e Nicolas Vaporidis, che ha reso il clima tra i naufraghi decisamente teso.

Ad aggiungersi a questa discussione sono arrivate le parole di Guendalina, sorella di Edoardo, che ha pregato il fratello di ragionare, mettendolo davanti all’evidenza: prima del suo arrivo in Honduras, Mercedesz aveva qualcun altro nella sua vita. Davanti a queste situazioni, il naufrago ha deciso di prendere le parti di Vaporidis.

Questa presa di posizione è arrivata nel corso della 17esima puntata, che si è conclusa proprio con la nomination di Nicolas e di Mercedesz. Tornati alla quotidianità dell’Isola, la Henger si è accostata a Luca Daffrè per scambiare due parole. Luca, insieme anche a Pamela Petrarolo, Marco Maccarini e Gennaro Auletto, è uno dei nuovi concorrenti.

Vedendo la ragazza insieme a Daffrè, Edoardo si è lasciato sfuggire una frecciata verso la sua ormai ex fiamma. Queste le parole del naufrago: “Ha trovato il rimpiazzo già. Sono stato rimpiazzato subito”, rivolgendosi a Guendalina e Carmen Di Pietro. La sorella di Tavassi subito ha replicato: “Conoscendo mio fratello, non le ha messo su una croce, ma tutto ciò che è presente sull’isola”.

Edoardo, infine, ha messo una pietra sopra alla faccenda con questa frase: “Dopo un’ora stava già chiacchierando con un altro. L’amore dura, poi in un’ora ti innamori di un altro. Penso che con la parte sentimentale lei sta apposto”