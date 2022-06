L'Isola dei Famosi: ecco quanti chili ha perso Lory Del Santo

I giorni in Honduras continuano a passare tra le innumerevoli difficoltà che i naufraghi de L’Isola dei Famosi devono affrontare costantemente. Sono sempre meno concorrenti del reality condotto da Ilary Blasi.

Settimana dopo settimana si avvicina sempre di più la finale e, di conseguenza, anche gli eliminati aumentano. Tra gli ex naufraghi tornati in Italia e presenti in studio per ogni diretta troviamo senza ombra di dubbio Lory Del Santo.

La donna è alla sua seconda partecipazione al reality e sembra aver giovato del clima delle Honduras. Lory, infatti, è tornata in Italia dimagrita di ben 15 kg! Purtroppo, però, questa nota positiva è stata accompagnata la delle pessime notizie.

La Del Santo aveva deciso di partecipare al reality insieme al suo fidanzato Marco Cucolo. I due, però, durante la permanenza in Honduras hanno finito col discutere pesantemente, arrivando al limite della rottura. A dire il vero, durante l’ultima diretta Lory aveva dichiarato di voler lasciare definitivamente il tuo fidanzato.

Queste alcune delle parole della donna: “Non mi hai difeso quando dovevi. Un uomo che non difende la sua donna quando l’attaccano non mi piace. Te ne torni a casa e poi ti schiarisci le idee. Il tuo gioco era di conquistarti gli altri e c’ho rimesso io”.

“Ero attaccata da un branco di sette lupi e tu non mi hai difeso. Bastava dire ‘io la conosco e lei è sincera’. Questo bastava e tu hai sbagliato gravemente”. Dopo la puntata, la Del Santo è stata raggiunta dal settimanale Nuovo, ai microfoni del quale ha rivelato.

“Marco ha detto cose che mi hanno dato molto fastidio. Avrebbe dovuto abbandonare le strategie di gioco e pensare di più a quello che rappresento per lui. Invece ha dato ragione al branco. Rottura definitiva? La porta per lui resta socchiusa, ma deve darsi una bella svegliata”.