L’Isola dei Famosi: Elettra Lamborghini il suo look ha avuto una rivoluzione

Elettra Lamborghini è una delle icone indiscusse de L’Isola dei Famosi 2021, che le permette di affiancarsi a Tommaso Zorzi ed Iva Zanicchi nel ruolo di opinionista. Anche se rispetto ai suoi colleghi, ha iniziato l’esperienza nel reality di Canale 5 poche settimane dopo (infatti, aveva contratto il Covid-19), è riuscita comunque a guadagnarsi le simpatie del pubblico.

Episodio dopo episodio ha sempre un aspetto fashion e sexy, ma nella puntata di ieri, 12 aprile ha cambiato pettinatura e look. Elettra ha salutato i capelli sciolti e preferisce un’acconciatura basilare ma assolutamente primaverile. Il guardaroba di Elettra Lamborghini è firmatissimo, ma è un marchio in particolare a dominare il suo armadio, rendendola affascinante e glamour allo stesso tempo.

Parliamo di Balmain, casa madre di vestitino verde menta e quello color sabbia. L’aspetto retro mostrato nell’episodio 8 del reality è anche questo prodotto dal suddetto marchio. L’ereditiera ha sfoggiato un abito di media lunghezza in seersucker scozzese, che presentava una gonna a tubino aderente e un corsetto con spalle scoperte con scollo a cuore. Il prezzo? Online si vende per 1.990 euro.

La Lamborghini ha rifinito l’outfit con sfavillanti ciondoli neri e dei sandali con lacci coordinati disegnati da Jimmy Choo, in vendita per 725 euro. Tuttavia, la vera svolta nel look di Elettra Lamborghini sta nelle acconciature. In tutti i primi episodi de L’isola dei Famosi , ha sempre mantenuto i capelli sciolti, sia lisci che ondulati, in un effetto naturale e le code di cavallo in miniatura in stile Spice Girl.

Tuttavia, ora sembra aver detto addio ad acconciature super eleganti per sceglierne una più comoda e pratica. La cantante si è legata i capelli in una coda di cavallo bassa con riga al centro, un’acconciatura che sembra facile da copiare in cosa. Sarà questo il must degli hairstyle primaverili 2021? L’unica certezza al momento è che sia comodo, elegante e molto semplice da produrre.