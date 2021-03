L’Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini infuriata: “Tutte ca***te”

Al giorno d’oggi, vale la pena fare i conti nelle tasche di un VIP. Basti solo pensare all’ondata di reazioni, spesso anche eccessive, che provoca rivelare tali informazioni. A giudicare dagli ultimi tweet social rilasciati da Elettra Lamborghini, le voci circa i compensi di opinionisti e naufraghi de L’Isola dei Famosi hanno fatto arrabbiare la cantante.

Elettra Lamborghini ha ufficialmente assunto il ruolo di opinionista de L’Isola dei Famosi survival per Ilary Blasi. Dopo aver dovuto rimandare (essendo risultata positiva al Covid), finalmente la vediamo presente in studio. Al suo fianco Tommaso Zorzi, ultimo vincitore del Grande Fratello Vip, e la nota cantante Iva Zanicchi. Tre opinionisti, che hanno aumentato gli ascolti dello spettacolo. Ma nelle ultime ore a creare polemica sono i rumors sui cachet dei protagonisti del programma, che, stando alle voci, sarebbero davvero stellari.

Secondo queste stime, Ilary Blasi avrebbe il reddito più alto, seguita dal corrispondente Massimiliano Rosolino e da Tommaso Zorzi. Secondo quanto riportato dal portale Gossipitalia, Elettra Lamborghini riceverà 25mila euro per ogni puntata. Questa notizia di cui si vocifera su Internet non è stato confermato dai circoli ufficiali, ma ha comunque provocato una forte reazione da parte della regina Tverkin, che ha rapidamente smentito le voci su Twitter.

La Lamborghini ha zittito le voci con un breve e tagliente tweet: “Tutte ca***te! Tutte ca****e!”. Anche se fan e sostenitori non si preoccupano più di tanto del cachet, pare che i soldi siano un tabù. Uno sfogo funzionale, dato che tutti hanno incassato il colpo e hanno applaudito quando Elettra è tornata alla TV. Allo stesso tempo, i più curiosi concentrano la loro attenzione sulla classifica dei naufraghi più pagati (per ogni settimana di soggiorno). Elenco in cui svettano i nomi di Elisa Isoardi e del visconte Ferdinando Guglielmotti, che ha già lasciato le Honduras.

Per i seguaci della cantante, l’esplosione sui social di Elettra Lamborghini non è nuova. L’artista ha scelto più volte Internet per sedare voci e pettegolezzi su di lei. Lo stesso è accaduto alla vigilia del matrimonio, quando è stata criticata per l’evento organizzata nel pieno di una pandemia. È successo durante il lockdown, quando mentre era chiusa in casa ha denunciato una “festa” abusiva. Anche in questa occasione Lamborghini ha scelto i social per smentire le voci circa il suo contratto come opinionista sull’isola.