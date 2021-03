Isola dei Famosi, Elettra Lamborghini strepitosa con il total look Versace. Il prezzo dell’outfit è da capogiro

Grintosa, straripante, talvolta esagerata: Elettra Lamborghini è una delle massime protagonista della 15esima edizione de L’Isola dei Famosi, appena partita su Canale 5. Il debutto della vulcanica ereditiera è stato ritardato a causa del Coronavirus, che l’ha costretta a seguire da casa le puntate iniziali dell’adventure game.

Da lunedì ha occupato la poltrona in qualità di opinionista al fianco di Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Al solito irriverente e ironica, per l’appuntamento in prima serata di giovedì 23 marzo, ha indossato un outfit pazzesco.

La concorrente del Festival di Sanremo 2020 ha tirato fuori il meglio del proprio “arsenale”. Spinta dalla conclamata personalità esuberante, ha sfoderato un paio di leggins stampati che ne ponevano in risalto le curve.

Per la prima apparizione in studio Elettra Lamborghini aveva optato a favore di un mini abito griffato Balmain con dei bottoni dorati. Lo stesso marchio scelto dalla padrona di casa Ilary Blasi per giovedì. Ed Elettra Lamborghini? In occasione dello show ha giocato con la sua immagine.

Nella fattispecie, la Twerking Queen ha vestito un tipo di collant fascianti con stampa a fantasia dorata. In abbinamento una camicia rossa con la medesima fantasia, portata annodata in vita, lateralmente. Look da cima a fondo firmato Versace: camicia e leggins sono rispettivamente acquistabili a 490 euro e 990 euro. Ai piedi ha calzato un paio di semplice sandali con listini neri. Super liscia l’acconciatura, impreziosita da due fermagli di strass che fanno tanto Anni Duemila.

Elettra Lamborghini ha condiviso il look nelle proprie Instagram Stories, dove si mostra mentre nei camerini scherza insieme all’amico e collega Tommaso Zorzi. I due si conoscono da parecchio tempo e la complicità lontano dalle telecamere l’hanno confermata sul piccolo schermo. Lo stile della regina del Twerking è ogni volta eclettico e fuori dagli schemi. Regola numero uno: essere originale!