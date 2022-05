L’Isola dei Famosi: le discussioni sono all’ordine del giorno, ma rimane comunque lo spazio per gli amori tra i naufraghi. In particolare, a far sognare i telespettatori è stata la storia nata tra Estefania Bernal e Rodrigo Balduino.

I due sembravano essersi trovati alla perfezione: la loro relazione procedeva senza intoppi, in armonia Eppure, tutto è cambiato quando sulle spiagge delle Honduras è approdata Beatriz, ex fidanzata del modello. A quanto pare, Roger è ancora molto preso da lei ed Estefania non ha affatto apprezzato questa scoperta.

Ma la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata la notizia data alla Bernal da Laura Maddaloni. La naufraga ha rivelato ad Estefania che il suo compagno avrebbe nominato proprio un membro del loro gruppo: Lory Del Santo. Davanti a questa scoperta, Estefania ha dato in escandescenze: “Lui è andato contro una persona della nostra fazione. Sì ha votato Lory che fa parte del nostro team ed è sbagliato. Come se non bastasse i suoi discorsi sulla ex non mi sono piaciuti”.

Durante l’appuntamento diurno de L’Isola dei Famosi, i telespettatori hanno assistito allo sfogo di Estefania, che parlando con la Maddaloni ha rivelato la sua delusione per le azioni di Roger. Ma non finisce qui, la naufraga ha anche rivelato di aver chiuso con il modello in maniera definitiva.

Queste le parole della donna: “Non mi piace quello che sta succedendo. Tutte le cose che mi hai raccontato, tutta la figura che ha fatto con Beatriz. Perché alla fine ha fregato e preso in giro lei e l’ha ferita. Ha ferito due donne, adesso ho capito tutto. Io ero veramente presa, per fortuna non ero innamorata”.

“Pensa se fossi stata più presa ancora. Avevo la voglia di conoscerlo fuori e andare avanti. Le parole sono cose sacre. Ok che sei un giocatore, ma sei sporco e come uomo vali zero”.

“Mi ha deluso tantissimo e non è stato nemmeno leale con il gruppo votando Lory Del Santo. Sono incavolata nera con lui. Volevo anche chiarire le cose, ma adesso dico basta. E dopo questa a Roger dico vai a fare in C. Questo è tutto questo che devo dirti”.