Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi in crisi? Ecco le parole dell’influencer

Si sono conosciuti all’interno della casa del Grande Fratello Vip e da allora non si sono più lasciati. Stiamo parlando di Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi. I due hanno iniziato una storia d’amore all’interno della casa più spiata d’Italia, spesso, anche molto criticata. Ma la neo coppia non ha mai badato alle critiche ed è stata determinata nel vivere il loro rapporto anche fuori dalla casa, lontano dalle telecamere.

Dopo la fine del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Petrelli hanno continuato la loro frequentazione al di fuori della casa più spiata d’Italia. Nonostante i due siano stati molto criticati, già all’interno della casa, Pierpaolo e Giulia non hanno mai badato alle critiche e ai commenti negativi e, ancora oggi, continuano a vivere il loro amore.

Non sono mancati post sui social in cui i due innamorati apparivano felici e spensierati. Ad oggi, però, i moltissimi fan della coppia non hanno potuto fare a meno di notare un dettaglio che potrebbe far presupporre che tra i due ci possa essere aria di crisi.

L’ex velino e la bella influencer italo-persiana sono costretti a vivere il loro amore a distanza. Infatti, Giulia Salemi vive a Milano per lavoro, Pierpaolo vive a Roma per stare accanto a suo figlio Leonardo, avuto dall’ex compagna Ariadna Romero.

Tutto ciò costringe i due innamorati a vedersi solamente durante il tempo libero, in attesa di far conciliare i loro impegni privati e lavorativi. Inoltre, i due hanno dichiarato che per il momento non hanno progetti per la convivenza. Dunque, ciò ha fatto pensare ai fan della coppia che tra i due ci fosse aria di crisi.

Crisi tra Pierpaolo Petrelli e Giulia Salemi? Arriva la risposta dell’influencer

Proprio per il fatto che in queste ultime ore sta circolando la voce di una presunta crisi tra la neo coppia, Giulia Salemi è intervenuta mettendo in chiaro le cose una volta per tutte. Queste sono state le parole dell’influencer a riguardo:

Amici tranquilli. Io e Pier siamo in video call 24 ore su 24, anche in bagno, non vi preoccupate.

Dunque tutti i fan della coppia sono stati rassicurati dalle parole dell’influencer, mettendo a tacere tutto il gossip che si è scatenato in queste ultime ore.