Dopo diversi mesi passate ad affrontare difficoltà, fame è una convivenza spesso impossibile, finalmente questa edizione lunghissima de L’Isola dei Famosi è arrivata alla sua conclusione.

Nonostante non sia andato tutto come ci si aspettava, sicuramente i concorrenti sono stati felici di poter tornare alla loro quotidianità nonostante i molti chili persi e qualche delusione. Tutti gli ex naufraghi di quest’anno si sono potuti incontrare finalmente nello studio del reality.

Ma c’è qualcuno che sembra proprio non riuscire ad entrare nelle grazie del pubblico. Si tratta di Lory Del Santo, che anche durante la scorsa puntata è riuscita ad attirarsi le critiche degli spettatori. A differenza di Nicolas Vaporidis, che è riuscito a farsi notare dal pubblico grazie alla sua schiettezza e proprio per questo è riuscito a guadagnarsi il podio.

Lory sembra dire sempre la parola sbagliata nel momento sbagliato. Tanto che anche nelle battute conclusive del reality attirato su di sé i fischi e le grida di tutto lo studio. Stavolta, però, la Del Santo ha decisamente esagerato visto che anche la padrona di casa Ilary Blasi è rimasta sconvolta dalle sue affermazioni.

In questo caso, a far passare all’ex naufraga un brutto quarto d’ora sono state le sue affermazioni abbastanza pungenti nei confronti dei suoi vecchi compagni d’avventura. Prima della vittoria di Nicolas, Lory infatti ha speso delle parole abbastanza pesanti nei confronti di Luca Daffrè.

La donna lo avrebbe addirittura definito viscido, scatenando così una forte reazione del pubblico che ha subito iniziato a fischiare le criticarla. Anche la padrona di casa è rimasta basita davanti a tali affermazioni. Ha cercato di placare gli animi facendo presente a Lory che forse stava andando un po’ troppo oltre.

Anche Edoardo Tavassi, ha voluto dire la sua. Il naufrago sottolinea come spesso la Del Santo abbia cambiato opinione riguardo ai suoi colleghi, dando una pessima impressione di sé.