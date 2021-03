L’Isola dei Famosi: gelo in studio per la battuta spinta di Elettra Lamborghini su Ubaldo

Imbarazzo in studio per la battuta spinta di Elettra Lamborghini su Ubaldo Lanzo

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi inizia col botto. La conduttrice Ilary Blasi ha già fatto alcune delle sue classiche gaffe che tanto piacciono al pubblico (nonostante anche in questo caso non sono mancate le polemiche). I nuovi opinionisti sono freschi e frizzanti e sappiamo già che ci sarà da divertirsi.

Durante la scorsa puntata, però, i riflettori sono stati puntati su Elettra Lamborghini, che si è fatta riconoscere in diretta nazionale. Ma cosa è successo di così eclatante? Nel corso della puntata alla cantante è scappata una battuta spinta su un concorrente che in pochi minuti ha fatto il giro del web. Ubaldo Lanzo è uno dei naufraghi di questa edizione. Lo stilista e colour designer ha ammesso, nel corso della puntata, una verità scomoda. A quanto pare, Ubaldo non ha un rapporto sessuale da ben 28 anni.

Nello studio, tutti i presenti sono rimasti in un attonito silenzio, finché la voce di Elettra non ha tuonato sconvolgendo ancor di più chiunque l’abbia sentita. Insomma, anche stavolta la regina del twerk ci ha messo la firma. “Impossibile dai, ogni buco è galleria qualcosa si trova sempre!” queste le parole dell’ opinionista che hanno lasciato tutti i presenti in studio sbalorditi.

D’altro canto, la schiettezza e l’assenza di filtri sono due delle caratteristiche che hanno portato la Lamborghini a fare l’opinionista. Battute del genere dovrebbero essere ordinaria amministrazione. Durante la quarta puntata de L’Isola dei Famosi abbiamo finalmente potuto vedere la lingua biforcuta di Elettra sparare a zero su tutti i concorrenti, totalmente noncurante del fatto che si trovasse in diretta nazionale.

A partire dalla parolaccia in apertura di puntata (“Ca**i amari” aveva detto, per commentare le vicende sull’isola), i commenti di Elettra Lamborghini sono stati un crescendo di trash. D’altro canto, è proprio per questo che il pubblico l’adora.