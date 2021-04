L’Isola dei Famosi è iniziata ormai da più di un mese e, dopo un inizio un po’ giù di tono, le cose hanno iniziato a farsi movimentate. Il pubblico sembra apprezzare molto i concorrenti selezionati e ogni nuovo episodio è molto seguito. Per di più, proprio poco tempo fa, sulla pagina Instagram ufficiale del reality survival, è stata fatta una rivelazione inaspettata.

Presto si uniranno al gioco altri 4 naufraghi, così è annunciato sul profilo, senza altre indicazioni. Questa novità sicuramente cambierà gli equilibri e scombinerà le carte in tavola, in un gioco che in effetti ha dei concorrenti poco inclini a mettersi in mostra. Probabilmente è proprio per questo che Iva Zanicchi fa alcune riflessioni proprio sui concorrenti del reality. L’opinionista, nel fare ciò, sicuramente non ci va piano. L’edizione di quest’anno del reality survival firmato Mediaset sta riscuotendo un discreto successo.

I telespettatori seguono con entusiasmo le vicende dei naufraghi e la redazione sa dove e quando inserire dei colpi di scena inaspettati. Fa parte proprio di queste trovate della redazione il nuovo ingresso in gioco dei quattro naufraghi. È ancora incerto se i nuovi volti de L’Isola dei Famosi avverranno oggi stesso o nei prossimi giorni. Iva Zanicchi però non sembra affatto entusiasta del cast come lo è invece il pubblico.

L’opinionista del reality ha rilasciato vari commenti sui naufraghi, alcuni dei quali hanno raggiunto la redazione di CasaChi, che li ha resi pubblici: “I naufraghi non valgono una cippa questi qui de L’Isola, tutti, si devono dare una regolata. Noi siamo qui a casa che li guardiamo, se non succede niente ci annoiamo, che si innamorino, si picchino”.

Questa l’opinione di Iva Zanicchi sui concorrenti che hanno preso parte a questa edizione de L’Isola. L’opinionista non è soddisfatta, soprattutto perché concorrenti stanno molto attenti a quello che fanno, evitano particolari colpi di scena e non danno vita a dinamiche entusiasmanti.