L'opinionista dell'Isola dei Famosi non ha apprezzato l'acconciatura fatta dalla donna

In queste ore abbiamo potuto assistere ad una Iva Zanicchi furiosa sui social. La cantante e opinionista dell’Isola dei Famosi, infatti, sembra non aver apprezzato l’acconciatura fatta dalla sua parrucchiera. Dunque, non è tardato ad arrivare lo sfogo della donna che si è resa protagonista di alcune lamentele sui social.

Iva Zanicchi attualmente veste le ruoli di opinionista della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, insieme a Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini. In queste ultime ore, però, la cantante si è lamentata sui social con la sua parrucchiera. Infatti, sembra proprio che Iva non abbia apprezzato l’acconciatura fatta dalla donna in occasione della puntata del reality.

Sui social, quindi, la cantante 81enne ha preso in giro la sua parrucchiera, lamentandosi dell’acconciatura fatta dalla donna. Queste sono le parole con cui Iva Zanicchi si è sfogata:

Lei è bravissima. Dato che la settimana scorsa la sua acconciatura ha avuto un successo strepitoso, stavolta le ho detto di fare quello che vuole. Ma guardata che cag***a mi ha fatto.

Dopo aver ascoltate le sue parole, la parrucchiera si è intromessa cercando di calmare l’animo furioso dell’opinionista. Tuttavia, però, il suo tentativo si è rivelato senza successo. Infatti, successivamente, Iva Zanicchi ha dichiarato:

Di solito amo i miei capelli, ma stavolta neanche un po’. Guarda che hai fatto!

Molto amata per la sua simpatia e schiettezza, Iva Zanicchi non riserva commenti sinceri neanche verso i naufraghi. Infatti, sono molti i post sui social pubblicati dal popolo del web riguardo le battute dell’opinionista durante le varie puntate dell’Isola dei Famosi.

Dunque ai telespettatori del programma l’81enne di Longhino sembra piacere molto soprattutto per la sua schiettezza che ogni volta viene sottolineata sui social dai fan del reality. Molti sono coloro che riportano le parole della cantante pronunciate durante la trasmissione sui social. Tra i molti tweet possiamo leggere: