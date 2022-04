È da poco iniziata la nuova edizione de L’Isola dei Famosi 2022. I concorrenti però iniziano già fare i conti con la nostalgia dei propri cari o dei rispettivi compagni.

Spuntano le prime gelosie. Stiamo parlando della naufraga Roberta Morise. La showgirl viene accusata di riservare un po’ troppe attenzioni al bello dell’isola, Jeremias Rodriguez .

A lamentarsi di tale atteggiamento è proprio la fidanzata del fratello di Belen, Deborah Togni, e lo fa in diretta TV. La ragazza, nel corso dell’ultima puntata de L’Isola dei Famosi, non ha nascosto i propri sentimenti e la sua gelosia.

A mettere il dito nella piaga ci pensa Lory Del Santo, la quale senza peli, sulla lingua espone anche lei le sue perplessità su Roberta e il suo rapporto con Jeremias: “Ma la tua fidanzata non è gelosa che tu stia all’Isola? Ho visto che Roberta ti sta sempre appiccicata come un cerotto, ti si butta addosso ma perché fa così?”.

Poi conclude: “Magari la tua fidanzata è gelosa, ti sta addosso come una coperta. Forse le ispiri… Secondo me sei un piacione ma si deve mettere il cuore in pace”.

Ma non solo: ad alimentare il gossip ci pensa l’influencer Daianira Marzano la quale, sul suo profilo Instagram, pubblica una storia in cui scrive: “Parrebbe che la fidanzata di Jeremias sia molto infastidita per gli atteggiamenti di Roberta Morise verso il fidanzato (fratello di Belen). Più che infastidita, in studio, è nera”.

“Ma Jeremias ha fatto sapere che non pensa di striscio a Roberta”. Nel corso dell’ultima puntata, la fidanzata del naufrago ha sottolineato la sua forte gelosia nei confronti del suo fidanzato. Jeremias, dal canto suo, si dichiara innamorato e quindi fedele al suo rapporto con Deborah.