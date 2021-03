L’Isola dei Famosi: la gaffe di Elettra Lamborghini sui vegani solleva le polemiche in studio

Ancora gaffe da Elettra Lamborghini a L’Isola dei Famosi. La cantante, nel tentativo di commentare il viaggio di Daniela Martani in Honduras e la volontà della sua squadra di allontanarla dal gruppo “Burinos” e mandarla in quello dei “Rafinados”. L’opinionista ha cercato di simpatizzare con Daniela, che sta vivando pacificamente sull’isola, lontana dai gesti eccessivi e dalle polemiche che spesso l’hanno resa discussa sui social network.

Elettra ha cercato di difenderla ma ha ignorato il punto del problema. La Lamborghini ha pensato che il punto della questione fosse il fatto che Daniela sia vegana. Cosa assolutamente non vera, dato che nessuno ha mai puntato il dito contro Daniela per questo motivo sull’isola e nemmeno nella vita reale. E’ la posizione di Martani sul Covid-19 e i vaccini ad essere stata messa in discussione, non certo le sue scelte alimentari.

L’opinionista Elettra Lamborghini ha commentato in studio il fatto che Daniela è stata rimossa dal gruppo Burinos con queste parole: “Daniela la vedo un po’ insipida, però i vegani non hanno vita facile. Vengono visti un po’ come alieni, l’ho visto sulla mia pelle”. Tommaso Zorzi, però, non è affatto d’accordo e spiega il suo punto di vista.

L’opinionista cerca di centrare il focus della situazione: “Se si continua a parlare di Daniela Martani solo perché vegana significa che sta sbagliando qualcosa. Deve darci altri spunti per parlare di lei”. Daniela non è sembrata troppo dispiaciuta per l’essere stata scelta per cambiare squadra.

Anzi, l’ex hostess ha commentato l’accaduto come segue: “Pensano che essendo vegana sono più debole, invece non è assolutamente vero. Loro (i Burinos, ndr) sono una sorta di clan. Se non ti adegui al loro modo di pensare e di vedere la vita, vieni escluso”. D’altro canto, Daniela si è perfettamente inserita nei Raffinados.