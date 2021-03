Scontro tra Tommaso Zorzi e Fulvio Abbate: partono querele

Scontro tra Tommaso Zorzi e il suo ex coinquilino Fulvio Abbate: tra i due volano querele e risposte social

Tra Tommaso Zorzi e Fulvio Abbate i rapporti non sono mai stati idilliaci: seppur la permanenza nella casa del Grande Fratello VIP del secondo non sia stata lunghissima tra i due non è mai sorto il sereno.

Oggi, a distanza di mesi, arriva la prima querela da parte di Tommaso Zorzi nei confronti di Abbate. Il tutto è nato dall’ospitata di ieri sera del ragazzo al Maurizio Costanzo Show.

Insieme a lui, nel salotto di Canale 5, era presente anche Giorgia Meloni: la donna da sempre contro la legge sull’omofobia ha aperto argomenti politici in studio. Tommaso Zorzi ha però preferito godersi lo show e con rispetto anche nei confronti di Maurizio Costanzo non ha preso posizione sull’argomento.

La scelta dell’influencer 25 enne sembra non essere andata giù a Fulvio Abbate che stamattina su Twitter ha commentato la serata riprendendo un articolo di un noto giornale. Il commento recitava: “Voi siete Zorzi, nutrie della Meloni. Noi sicuri di non avere nulla da condividere con la paccottiglia fascista. Ora e sempre Resistenza!”

Il ragazzo, stufo dei continui attacchi, ha pubblicato uno screen su Instagram in cui scrive a Fulvio Abbate di averlo querelato: il testo del messaggio recita:

Fulvio carissimo, sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando mer*a e sfogando la tua evidente frustrazione perché probabilmente il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano ad essere infrequentabile per molti. Detto questo io oggi ho deciso di querelarti per porre fine alla tua diarrea verbale e scritta nei miei confronti. A presto.

Sempre pubblica è la risposta dell’uomo che fa sapere: