L’Isola dei Famosi, la produzione prende una decisione inaspettata: “Mai successo prima”

È risaputo il fatto che a L’Isola dei Famosi la vita come naufraghi non sia certo una passeggiata. Nella attuale edizione del reality survivor, però, sembrerebbe proprio che le difficoltà dei concorrenti siano più del solito. Proprio per questo motivo la produzione ha preso una decisione: ha mandato un aiuto ai concorrenti, una cosa mai avvenuta prima: “In 15 edizioni non era mai successo”.

A Playa Reunion, ad esempio, nessuno dei naufraghi è riuscito a prendere nemmeno un pesce. Nel corso del daytime di giovedì 8 aprile, quindi, come mostrato dalle riprede, gli autori hanno fatto arrivare una comunicazione agli isolani: “Cari naufraghi, in 15 edizioni dell’Isola dei Famosi non era mai capitato che i concorrenti non riuscissero a pescare nulla, motivo per cui è stato deciso di concedervi un insegnante di sostegno”.

Ed ecco che, in modo del tutto inaspettato ed imprevisto, a L’Isola dei Famosi fa il suo ingresso un nuovo personaggio, pescatore professionista. Il nome dell’esperto approdato all’isola per aiutare i naufraghi è Thomas: l’uomo ha insegnato ai naufraghi come pescare correttamente in due mode: con la rete e con il filo. L’idea della produzione ha decisamente colto nel centro, dato che le due donne tra i concorrenti, Isolde Kostner e Fariba Tehrani, hanno catturato diversi pesci.

Ovviamente, nell’episodio non mancano i consueti dissapori e i battibecchi tra concorrenti. Brando Giorgi, ad esempio, si è isolato dagli altri naufraghi, dopodiché si è scontrato fortemente con Valentina Persia. Le inimicizie e le incomprensioni iniziano a creare delle forti spaccature nel gruppo. Quanto agli episodi ufficiali, ovvero i serali, il prossimo appuntamento è a oggi lunedì 12 aprile.

Infatti, l’episodio di giovedì 8 è stato soppresso, per dare spazio all’apertura di Supervivientes, la versione spagnola de l’Isola dei Famosi. Ricordiamo che in questa versione spagnola ci sono anche due noti volti italiani: Valeria Marini e Gianmarco Onestini. Per colmare questo vuoto nel palinsesto è stato trasmesso il film “10 regole per fare innamorare”.