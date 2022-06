L’ultima puntata de L’Isola dei Famosi è stata piena di colpi di scena e si è aperta con l’arrivo di Soleil Sorge e Vera Gemma in Honduras. Le Piratesse, così soprannominate dalla conduttrice Ilaria Blasi, vengono assoldate per scombinare i piani e seminare zizzania tra i naufraghi.

Si dovranno formare due gruppi che daranno vita a dei combattimenti, l’uno contro l’altro. A gradire in particolar modo lo sbarco della Sorge è stato Edoardo Tavassi, che non nasconde un certo interesse nei suoi confronti. Anche Soleil e Vera si sono lanciate dall’elicottero, arrivando a nuoto sull’isola di Playa Palapa.

Per entrambe non è la prima volta in Honduras. Vera è stata la naufraga dell’edizione dell’anno scorso. Mente la Sorge, fresca della partecipazione al GF Vip appena terminato, è stata naufraga nel 2019 e fece la differenza per il numero di vittorie nelle prove leader.

Appena arrivate sono prese in carico dall’inviato Alvin. Con lui hanno commentato a caldo i naufraghi e le varie dinamiche che si sono create. A Soleil piace in particolar modo Nicolas Vaporidis, crede nella sua sincerità.

Vera invece parteggia per una donna: Lory Del Santo, nonostante siano in molti ad attaccarla. Ma anche i naufraghi hanno le loro preferenze. Il primo ad esporsi è Edoardo Tavassi, che si getta immediatamente dalla parte di Soleil.

Il fratello di Guendalina accoglie la nuova arrivata con un gran sorriso. Il naufrago e alle domande curiose di Ilary Blasi risponde così: “Ho sempre fatto apprezzamenti su di lei, ma non la conosco”.

Ma anche la Sorge, dopo averlo scelto nella sua squadra, ha ricambiato il complimento. “Stai benissimo con questo taglio di capelli”, dice riferendosi al cambio di look che Edoardo ha fatto per via di Carmen Di Pietro, in una delle ultime puntate.