“Ci sono rimasto male, sognavo la finale con Carmen e Nicolas”. Queste sono le prime parole di Edoardo Tavassi dopo il suo incidente doloroso avuto a L’Isola dei Famosi. L’ex naufrago ha dovuto abbandonare il programma a pochi giorni dalla finale.

Per lui è stato un brutto colpo. Sicuramente non era pronto ad abbandonare il suo percorso in Honduras dopo tutti i sacrifici e la fatica fatta per arrivare fino a quel punto, anche grazie al sostegno dei telespettatori che attraverso il televoto ha deciso di farlo andare avanti.

Durante l’ultima puntata andata in onda, condotta da Ilary Blasi e trasmessa il 20 giugno 2022, Edoardo Tavassi (uno dei protagonisti dell’edizione) ha lasciato definitivamente il programma a un soffio dalla finale. Il naufrago era amareggiato con la gamba in una situazione molto delicata.

Il fratello di Guendalina ha ringraziato e salutato tutti con le lacrime e con gli occhi pieni di emozione. “Io oggi mi sento davvero vincitore per tutto il bello che ho visto: gli amici, le persone con le quali ho condiviso questa esperienza. Oggi ho visto negli occhi quanto loro vogliono bene a me. Adesso si torna dai miei cari, ma un pezzo di cuore rimarrà per sempre qua”.

Una volta rientrato a casa ha rivelato finalmente i suoi sentimenti: “Mi piacevano sia Mercedesz che Estefania. Sognavo la finale con Carmen e Nicolas”. I fans, da quando Edoardo ha fatto ritorno a casa, non fanno che tempestarlo di domande sulle belle ragazze:

Mercedesz e Estefania. A queste domande l’ex naufrago risponde così: “Mercedez mi piace, ma l’isola non è la vita reale, ma vediamo fuori. A me già da fuori mi piaceva Estefania, poi un po’ di bugie le ha dette. Però poi mi ha chiesto scusa e l’ha ammesso, quindi è una bella ragazza, però…”.

Si vocifera che durante la notte Estefania abbiamo provato a contattare il fratello di Guendalina. Chissà se una volta fuori anche Mercedesz lo farà e se Edoardo inizierà a frequentare una di loro due.