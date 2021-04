L’Isola Dei Famosi dice addio ad un altro naufrago sfortunato. Ancora un incidente sull’isola che costringe uno dei concorrenti a battere in ritirata. Dopo le due scintille negli occhi di due concorrenti precedenti, un problema molto più grave invalida uno dei concorrenti più forti dell’edizione. Si tratta di Paul Gascoigne, che lascia l’isola per un infortunio a una spalla. Ovviamente, la gara per lui è diventata impossibile ed ha dovuto lasciare le Honduras.

Ad annunciarlo è Ilary Blasi, lasciando tutti a bocca aperta. Ecco le parole della conduttrice: “Vi volevo parlare di un naufrago in particolare. A lui siamo molto legati, ci ha fatto tanto divertire, ma anche preoccupare per la sua spalla. Colleghiamoci in hotel, dovrebbe esserci Paul Gascoigne. Purtroppo gli si è rotto il tendine della spalla, mannaggia, ci dispiace davvero tanto. Purtroppo il bollettino medico non è buono”.

“Le sue condizioni fisiche sono state messe a dura prova e non gli permettono di continuare questa avventura”. Ilary ha poi continuato dicendo: “Lui è stato lo spirito più acceso di questa edizione e ci dispiace tanto salutarlo. Ti sei fatto male subito, ma nonostante tutto hai cercato di farci ridere sempre e non hai mai perso il sorriso”.

Paul, ormai lontano dall’Isola, risponde con la sua consueta vena sarcastica, strappando un sorriso a tutti: “Ho un po’ di dolore perché si sono rotti i legamenti e il tendine della spalla, ma sto bene perché ho mangiato il gelato. Sì sto meglio“.

Un vero peccato per Gascoigne, che sicuramente era uno dei più quotati alla vittoria per questa edizione del reality survival. Anche Filippo Nardi ne era convinto e dice la sua a RTL102.5: “Avrei scommesso sulla sua vittoria. Si tratta di un concorrente molto forte che aveva tutte le carte in regola per la finale”. Purtroppo, questo ormai è impossibile.