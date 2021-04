L’Isola dei Famosi. Paul Gascoigne: il pessimo gesto contro Fariba fa indignare il web

A L’Isola dei Famosi gli asti e le antipatie si fanno sempre più vivi, accesi e pungenti. Fariba Tehrani è stata una delle prime concorrenti ad entrare nel cast de l’isola, guadagnandosi a fatica un posto tra i naufraghi. La mamma di Giulia Salemi, con la sua simpatia e i suoi modi, si è guadagnata il favore del pubblico: sono in tantissimi i telespettatori che tifano per lei, sostenendola tramite social.

Lo stesso, purtroppo, non si può dire di quelli che, insieme a lei, sono stati abbandonati alla vita da sopravvissuti in Honduras. In poche settimane l’iraniana è riuscita a guadagnarsi l’antipatia di grande parte del suo gruppo, finendo inevitabilmente per essere nominata. Come se non bastasse, spesso Fariba si ritrova a discutere e litigare, ritrovandosi ad essere emarginata.

Sono stati decisamente molti gli episodi in cui la Tehrani si è ritrovata sotto accusa: la donna ha davvero pochi alleati ed ha litigato quasi con tutti i naufraghi. Uno degli ultimi episodi era stato quello dello sfogo furioso di Valentina Persia, che si è fortemente scagliata contro la collega. A stretto giro di posta è arrivato anche un gesto di Paul Gascoigne diretto proprio contro Fariba. L’atteggiamento del naufrago, però, ha offeso e indignato gran parte del pubblico.

Cosa è successo a L’Isola dei Famosi? Paul ha nominato Fariba per mandarla al televoto, ed ha giustificato questa nomination in modo a dir poco irriverente: “Questa settimana io ho quattro o cinque persone che potrei nominare. Una sola dici? Sì, lo so. Ne vorrei nominare cinque, ma vado con una. Scelgo Fariba, perché non mi piace che lei ha detto che io faccio pipì fuori dalla capanna. Secondo me ha l’alzheimer, non si ricorda sempre quello che ci dice”.

Come se non bastasse, Paul poi si è dato al trash più totale: ha leccato la foto di Fariba ed ha finto di usarla per pulirsi il fondo schiena. Un gesto che i telespettatori continuano a condannare, indignati.