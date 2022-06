L’Isola dei Famosi: Roger spiega in diretta i motivi del suo ritiro

Roger spiega ospite in trasmissioni, i motivi del suo ritiro. Il naufrago non ha avuto scelta

Il caldo, la fame e la convivenza cominciamo ad essere difficile da sopportare per i naufraghi de L’Isola dei Famosi. Il programma mette i concorrenti a dura prova e spesso i cedimenti prendono il sopravvento.

Questa edizione del programma ha subito un prolungamento che ha costretto i VIP a trascorrere sull’isola un periodo molto più lungo di quello che si sarebbero immaginati.

Per alcuni proseguire nel programma sarebbe stato sinonimo di superare il limite quindi molti hanno deciso di ripartire e tornare in Italia, soddisfatti del percorso fatto. Uno dei naufraghi che più recentemente ha dovuto abbandonare l’isola è stato Roger Balduino.

Nella scorsa puntata finalmente l’ex concorrente ha fatto il suo ingresso in studio tra gli applausi e il benvenuto degli altri ex concorrenti e del pubblico. Purtroppo, nessuna scalinata scenica per l’uomo che, anzi, arriva sotto i riflettori zoppicando.

È proprio questo che lo ha costretto ad abbandonare le Honduras e ritirarsi. Diversi problemi al piede gli hanno reso difficile addirittura camminare senza provare dolore. Una situazione di certo estenuante che lo ha portato a decidere di abbandonare questo percorso come naufrago. Una volta in compagnia della conduttrice Ilary Blasi, Roger ha detto queste parole: “Come va la caviglia? Va così e così, mi sono anche bruciato il piede”.

“Avrei continuato a giocare, mi ha fatto davvero paura lasciare il gioco, non essermi fatto male. Ho chiesto davvero al dottore di tornare in gioco, ma lui non ha voluto, non potevo”.

La brutta storta che ha fatto, in combinazione con una dolorosa scottatura, hanno reso la permanenza a playa sgamada davvero dura da portare avanti per Balduino. Ma stando a quanto ha rivelato Nicola Savino non è stato solo questo a portare l’uomo alla ritirata. “E poi c’è stato un altro problema che è un classico de L’isola dei Famosi, il problema di Enzo Paolo Turchi”.