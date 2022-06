Soleil Sorge e Vera Gemma sbarcano in Honduras. La produzione è stata costretta a cambiare i piani

Soleil Sorge e Vera Gemma sono chiamate dalla produzione de L’Isola dei Famosi. Le due sono invitate a partecipare al programma in qualità di guest stars. La produzione ha deciso di dare una scossa al reality per rendere più frizzanti le dinamiche nell’ultimo step de L’Isola dei Famosi, in Honduras.

Il 24 maggio la Sorge e Vera sono partite da Milano e, dopo diversi scali, sono finalmente atterrate sull’isola. Tutto calcolato nel dettaglio: il tempo di una quarantena di 5 giorni e le donne sarebbero state pronte per la puntata, in collegamento e in diretta, di lunedì 30 maggio.

La loro permanenza sarebbe dovuta durare una settimana: fino al 6 di giugno. Nel corso dell’ultima puntata abbiamo assistito da parte di Ilary Blasi alla presentazione delle concorrenti, soprannominate le piratesse.

Ma né Soleil né la Gemma hanno fatto il loro debutto nel gruppo di naufraghi. La padrona di casa si è limitata a salutarle, collegandosi in diretta col resort dove le due nuove arrivate per il momento risiedono. È annunciato che il 6 giugno ci sarà il loro ingresso.

Ma spunta un articolo che solleva qualche perplessità. Su DavideMaggio.it si può leggere che, per problemi e ritardi, la permanenza in Honduras delle due piratesse potrebbe non durare più una settimana.

Quindi in sostanza un solo giorno di diretta? Ecco cosa hanno scritto: “Le due – salvo nuovi cambi di programma – dovrebbero rimanere giusto il tempo del prime time di lunedì prossimo”.

“Inizialmente Vera e Soleil avrebbero dovuto soggiornare per alcuni giorni sull’Isola e minare così gli equilibri del gioco ma pare che ritardi e questioni legate alla quarantena abbiano costretto la produzione a stravolgere i piani”. Non ci resta che attendere i risvolti della prossima diretta.