Una disavventura per Soleil Sorge a L’Isola dei Famosi. Mentre era in attesa di poter prendere parte al reality, giusto in tempo per la puntata in ondata su canale cinque, l’ex gieffina è stata presa da un malore.

Ma andiamo per ordine e cerchiamo di capire cosa le è successo. Cos’ha avuto di preciso? Ma soprattutto, come sta adesso? Parliamo della puntata del 30 maggio, a cui la Sorge non ha potuto prendere parte. In molti aspettavano questo momento.

Pur essendo già sbarcata in Honduras, Soleil è rimasta bloccata in albergo: non ha infatti potuto raggiungere la Playa Palapa per incontrare gli altri naufraghi del reality.

È stata lei stessa a svelare cosa è accaduto tramite Instagram con un video-selfie, nel quale la si vede ballare sorridente davanti allo specchio con tanto di nuovo look: una folta chioma di treccine. “Kinda Fun Fact: ho avuto la Maledizione di Montezuma per due giorni ma ho vinto io perché la magia bianca vince sempre“ aveva rivelato”.

Ma che cosa è la ‘maledizione di Montezuma?‘ Si tratta di una famosa leggenda. Si racconta che, nel 1519, l’imperatore azteco Montezuma lanciò una maledizione contro l’esercito conquistador spagnolo.

Era arrivato in America Centrale con la volontà di sottomettere la gloriosa civiltà antica. In seguito a questa maledizione, gli invasori, ignari di tutto, venivano colpiti da forti disturbi gastrointestinali, dolori addominali, attacchi di diarrea e forte febbre.

Questi sono stati per tanto i malesseri che l’ex gieffina ha subito in Honduras. Pare che l’emergenza sia rientrata. Ora finalmente Soleil, in compagnia di Vera Gemma, ha fatto il suo ingresso. Non ci resta che attendere nuovi e interessanti risvolti.