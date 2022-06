Dopo settimane che erano in Honduras Soleil Sorge e Vera Gemma sono finalmente sbarcate sull’Isola dei Famosi con il nome de “le piratesse”. Il loro obiettivo a quanto pare è molto chiaro: mettere scompiglio nel gruppo.

Ieri nel corso della puntata sono sbarcate sull’isola e c’è da dire che sono state accolte molto bene dagli altri naufraghi. Uno dei più felici è sembrato Edoardo Tavassi che ha ammesso di avere da sempre un debole per Soleil.

“Ho sempre fatto apprezzamenti su di lei” – ha detto e poi: “Stai benissimo con questo taglio di capelli”.

Ma se sull’isola sono state apprezzate, da casa soprattutto Soleil è stata molto criticata sui social. Il pubblico sembra non sopportare più l’eterna presenza in ogni programma dell’influencer che quest’anno è già a 3 reality.

Fonte: web

Non è chiaro per quanto tempo resteranno in Honduras le due, ieri intanto hanno dato una mano ai loro rispettivi gruppi in diverse prove. La prima è stata quella classica dell’uomo vitruviano vinta da Soleil che ha partecipato personalmente e che già in passato si era distinta per le sue capacità fisiche.

Dalla squadra dei perdenti, ovvero quella di Vera Gemma, è stata poi scelto un nome da mandare direttamente in nomination: si è trattato di Gennaro.

Certo i naufraghi non sanno che le due prima di approdare sull’isola hanno rilasciato alcune dichiarazioni sui naufraghi non proprio dolci. Interrogati dagli autori, sia Soleil che Vera hanno innanzitutto criticato Edoardo Tavassi etichettandolo come “rosicone”.

Soleil Sorge e Vera Gemma, le parole critiche nei confronti di Edoardo Tavassi

Perché lui scherza con tutti però poi non gli si può dire niente”… Non voleva tagliarsi i capelli, non voleva mangiare il club sandwich… E daje bro!” – hanno detto.

Parole non al miele nemmeno per Carmen Di Pietro che viene considerata la concorrente più doppiogiochista dell’isola.

“Perché finge di essere amica del gruppo ma in realtà il suo unico alleato è il cibo!” – il loro giudizio.