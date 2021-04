Ancora una volta Fariba Tehrani è finita in nomination a L’Isola dei Famosi. È ormai l’ennesima volta consecutiva che la donna iraniana è nominata dai naufraghi per andare al televoto. Eppure i telespettatori sono molto affezionati a Fariba e non gradiscono affatto le continue accuse che subisce dagli altri concorrenti. In effetti negli ultimi periodi la madre di Giulia Salemi non sembra affatto ben voluta nel gruppo dei sopravvissuti in Honduras.

Nelle ultime ore a far discutere è proprio una segnalazione di un amico della Salemi, arrivata tramite Twitter. Secondo questa fonte sarebbe in atto una specie di complotto per tagliare fuori Fariba dal reality. A prova di questa tesi l’amico di Giulia ha messo in evidenza un particolare davvero sconcertante: ognuno dei concorrenti che ha fatto il nome di Fariba, ha subito dopo appoggiato l’auricolare sulla foto della stessa, facendo capire chiaramente chi avessero votato al naufrago successivo.

In effetti l’amico di Giulia non è il solo ad essersi accorto che qualcosa di strano sta accadendo al L’Isola dei Famosi. Sta forse per scoppiare uno scandalo nel reality Survivor targato Mediaset? Per di più il ragazzo anche evidenziato come chi abbia fatto il nome di Fariba avesse poi dato delle spiegazioni decisamente poco credibili: “Assurde, non so se ci avete fatto caso ” scrive.

L’Isola dei Famosi: le prove

Ovviamente sono correlati, come prova, alcuni video che mostrano chiaramente quello di cui sta parlando: gli auricolari vengono effettivamente lasciati sulla foto dell’iraniana. Possibile che nel reality si stia davvero svolgendo un complotto? Probabilmente avremo modo di saperne di più nei prossimi giorni: ci aspettiamo sicuramente che Ilary Blasi vada a fondo alla questione.

Oltretutto, questo tipo di misteri potrebbe certamente giovare agli ascolti del programma, che nella diretta di giovedì scorso sono stati abbastanza carenti (come del resto accade ogni giovedì). Una cosa è certa: Fariba e Vera Gemma sono ora al televoto e chi perderà tra le due tornerà in Italia.