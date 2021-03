L’Isola dei Famosi, Tommaso Zorzi attacca Gilles Rocca in diretta: “Sei un cretino”

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi inizia a scaldarsi. Nella puntata di ieri, finalmente sono scoppiate le prime liti e divergenze. Una in particolare, nonché quella che ha particolarmente colpito il pubblico, è stata quella tra Tommaso Zorzi e Gilles Rocca. Il naufrago, in diretta da Palapa, ha risposto alle provocazioni della conduttrice Ilary Blasi.

Il punto focale della puntata è la lite furibonda nata tra Gilles e Awed. La presentatrice del reality, insieme agli opinionisti Iva Zanicchi, Tommaso Zorzi ed Elettra Lamborghini, hanno ovviamente gettato benzina sul fuoco, nel tentativo di rendere più movimentato il gioco sull’isola. Purtroppo, però, le cose sono presto sfuggite di mano: Rocca è subito andato su tutte le furie. Gilles, inizialmente, si mostra disinteressato: “Io mi rendo conto che questo è un gioco e basta, non voglio accapigliarmi con nessuno”.

Circa le parole dette da Awed e Francesca, ha spiegato: “È brutto che a una donna si dica che è la mia valletta, lei è una ragazza fantastica”. Awed, ovviamente, reagisce subito a queste parole dicendo: “Ho attaccato Francesca perché non sembra avere una personalità”. Poco dopo, viene trasmesso un confronto tra i due litiganti che, come si poteva immaginare, finisce veramente in modo pessimo. La discussione sfocia presto in una lite furiosa e a dare il peggio di sé è proprio Gilles: “Io ti asfalto, io ti asfalto” urla infuriato.

Al ché, interviene Iva Zanicchi: “Non si possono sentire queste cose, queste parole, noi a casa vi guardiamo”. Poi, si intromette Tommaso Zorzi, che tocca il tasto. “Penso che tu sia un grande provocatore, tu stai giocando a provocare Gilles. E qui, devo dire a Gilles, tu dai terreno fertile al gioco di Awed. Sei un cretino” dice.

L’idea di Zorzi è che, mentre Awed ha ben intuito i punti deboli di Gilles e li sfrutta a suo favore, il vincitore di ballando con le stelle, invece, cede ad ogni insulto o provocazione. Insomma, Gilles si sta rendendo vulnerabile e deve trovare un modo per cambiare le cose. Peccato per Rocca, che aveva iniziato la puntata in modo sprint, vincendo la prova e guadagnandosi la ricompensa.