L’Isola dei Famosi: un ex gieffino escluso per una regola assurda

Avrebbe dovuto essere l’icona sexy del reality Sossio Aruta, tra i naufraghi de L’isola Dei Famosi, ma i pettegolezzi sulla sua apparizione nel reality non sono stati granché longevi e si sono rivelati solo dicerie di poco conto. Questo perché, in questa edizione del reality, i produttori dello spettacolo hanno stabilito una regola precisa e alquanto stravagante.

Non ci deve essere nessun ex protagonista del Grande Fratello Vip. Nessuno, infatti, tra i concorrenti di ora del reality Survivor firmato Ilary Blasi, ha partecipato alla versione VIP del “Grande Fratello”. Di contro, però, due persone tra loro hanno invece preso parte alla versione del Grande Fratello classica. Parliamo di Daniela Martani e Andrea Cerioli che sono stati rispettivamente inquilini della casa più spiata d’Italia nel 2009 (quando Ferdi ha vinto l’ambitissimo montepremi) e nel 2014 (nell’anno in cui Mirco Petrilli ha vinto l’edizione).

In effetti è proprio lo stesso Sossio Aruta a rivelare la vera ragione della sua esclusione dal reality survivor. Ecco le parole dell’ex cavaliere di UeD: “Avevo fatto il provino per l’Isola dei Famosi ma non c’era spazio per ex gieffini in questa edizione. Ci riproverò, perché è il mio sogno da sempre”. In sostanza, l’ex protagonista di UeD non vuole arrendersi: cercherà di nuovo di far parte del cast dell’Isola.

Dubitiamo che riesca a diventare un naufrago, date le regole della redazione. È anche vero però che se all’Isola dei Famosi i cancelli sono chiusi per tutti gli ex gieffini, questa regola non vale anche per La Talpa, a cui è riuscita a partecipare Angela Melillo.

Neanche a Ballando Con Le Stelle è così, dato che ci sono addirittura tre ex partecipanti: Akash, Elisa Isoardi e Gilles Rocca. Altri concorrenti provengono invece da La Pupa e Il Secchione, comr per quanto riguarda Mya Stabile e Beijing Express, per Vera Gemma.