L’Isola dei Famosi, Vera Gemma scopre la verità su Awed: “Non voglio rivederlo”

Vera Gemma a L’Isola dei Famosi non ha mai simpatizzato per Gilles Rocca e dopo i primi periodi di sintonia, Awed ha anche lui avuto un battibecco con il romano. Questi litigi hanno indotto lo YouTuber e la sua complice Vera ad allontanarsi dagli altri naufraghi. Dopo la sconfitta al televoto della Gemma, e il suo conseguente abbandono al gruppo, Awed si è scusato con tutti con le sue parole forti.

Giovedì, dopo il consueto appuntamento serale con il reality, Miryea a Playa Esperanza (il luogo dell’ultima possibilità), ha confessato a Vera Gemma che il suo amico nel reality ha chiesto scuss a Gilles, Francesca Lodo e gli altri membri. Vera è rimasta sconvolta dall’accaduto: “Non era triste che ero uscita io? Ah, ha chiesto scusa a tutti? Tornando indietro avrei azzerato tutto, non credo abbia sbagliato. Lui si è comportato come si sentiva in quel momento. Abbiamo fatto delle accuse forti, ma io le penso”.

“Credo ancora che Francesca Lodo non abbia dimostrato di avere una grande personalità. Così come penso che Gilles ha un atteggiamento di comando e scatti di rabbia che non mi piacciono lo penso. Poi ho avuto necessità di isolarmi un po’ co Awed, ma questo non l’ha danneggiato perché è rimasto. Mi sono presa tutte le responsabilità, anzi sono stata coraggiosa. Forse è meglio far finta di andare d’accordo con tutti così non ti nomina mai nessuno”.

In effetti la reazione di Vera non è incomprensibile. Il comportamento di Awed su L’Isola dei Famosi, e la scelta di chiedere perdono non appena la sua amica (con la quale aveva puntato fortemente il dito verso alcuni compagni) è stata eliminata, sembra più dettata dalla strategia che da un sincero pentimento.

In ogni caso, Vera è rimasta molto delusa da questo racconto e non sa se vorrà ancora coltivare il rapporto con Awed: “Non capisco Awed di cosa si sia pentito e scusato con gli altri. Soprattutto visto che è stato minacciato. Io mai avrei chiesto scusa a tutti loro. Avrei detto ‘ragazzi azzeriamo, ricominciamo dall’inizio’. Ma pentita e scusa? Ma de che. Gli auguro il meglio però non lo so se ho tutta questa voglia di rivedere un uomo così pentito”.