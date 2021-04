L’Isola dei Famosi: un messaggio speciale da una naufraga per un’ex concorrente del GF Vip

Un messaggio speciale per Giulia Salemi da sua madre Fariba per il suo compleanno

Ieri sera, (1 aprile 2021) è stata trasmessa una nuova puntata de L’Isola dei Famosi. Un altro episodio ricco di sorprese e incredibili e inaspettati risvolti: dal primo arrivo di Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo a Palapa, al ritorno di Brando Giorgi in partita, i telespettatori hanno ricevuto tantissime sorprese. Non mancano le novità e i teneri pensieri in una prima serata davvero esuberante.

Nella puntata di ieri abbiamo assistito ad uno splendido pensiero: un augurio a sorpresa che uno dei concorrenti ha voluto inviare a qualcuno di speciale. Parliamo di uno degli ex concorrenti del GF Vip 5 più noti. Vediamo meglio come si è svolto questo momento carico di emozione! Una puntata molto vissuta, quella de L’Isola dei Famosi che ieri sera è andata in onda su Canale 5.

Una delle novità è che non c’è più una Parasite Island da ieri: Fariba e Ubaldo si uniscono agli altri e a stretto giro di posta lo segue anche Brando Giorgi. Una notte emozionante tra il test per scegliere i leader, le prove per ricevere delle ricompense e dei conflitti molto intenso. Tuttavia, i momenti positivi non mancano! Come quello in cui Fariba si è resa protagonista: la donna vuole salutare la sua amata figlia Giulia Salemi.

Oggi, infatti, è il compleanno della splendida influencer italo-persiana, che è appena uscita dall’esperienza nella casa del GF Vip 5. All’inizio di questo episodio, Fariba ha chiesto a Ilarary di inviare un messaggio a Giulia. Il video è di gran moda sui social media: “Che Dio ti protegga Giulia amore mio, vita mia, tanti auguri!”.

Queste le dolci parole di Fariba per sue figlia. Una dichiarazione breve e semplice, ma che racchiude tutto l’amore di una madre per sua figlia, tanto che è arrivata anche ai cuori dei telespettatori. Giulia Salemi, di sicuro, avrà ricevuto il messaggio di sua madre, dato che non si perde nessuna puntata de L’Isola.