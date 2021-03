L’Isola dei Famosi: Valentina Persia crolla in diretta. Rivela la sua depressione

L’abbiamo sempre vista carica di buonumore e pronta a strappare un sorriso. Valentina Persia, la comica che ha fatto ridere milioni di italiani, a L’Isola dei Famosi svela un lato di sé che nessuno aveva mai conosciuto prima. La naufraga soffre molto il distacco dai figli e, dal suo approdo alle Honduras, ha già più volte pianto per questo motivo. Ieri la Persia, nel corso della puntata del reality, trasmessa in diretta, ha anche fatto una rivelazione molto delicata.

Valentina ha sofferto di depressione post parto ed ha deciso di parlarne in mondovisione. Ecco le parole della naufraga: “Quando sono davanti al fuoco penso. Sono diventata mamma da grande a 43 anni e cresco i miei figli da sola. Sento fortemente la loro mancanza, io per loro ci sono h 24. Ho avuto una difficoltà quando sono nati. Io ho sofferto di una brutta depressione post partum che me li ha fatti vivere in maniera diversa, ricordando oggi con dei flashback e avevo paura di non farcela. Mi mancano i miei piccoli, che sono dall’altra parte del mondo. Vivo questa cosa come se stessi dando loro una mancanza, ma io sono qui anche per loro. Mamma piange perché ha fame e perché mi mancate, ma tutte le notti siamo insieme”.

Subito dopo, la toccante rivelazione della comica italiana: “Il primo periodo da mamma non è stato facile, come per tante donne che hanno una depressione e non sentono l’affetto immediato ai miei figli. Adesso mi sento come se perdessi del tempo e dei momenti preziosi, anche se so che loro stanno bene con mia madre e che mi amano”. Certo, in pochissimo tempo Valentina Persia ha già dato molto a L’Isola dei Famosi, portando una ventata di dinamismo che al pubblico non dispiace affatto.

Ma certo, la sua commozione è stata totalmente inaspettata. Lo sfogo di Valentina continua così: “Mi commuovo soprattutto la notte, perché mi hanno fatto una promessa. Mi hanno detto che dormiranno con dei cuscini che io ho dipinto quando ero una bambina come loro”.

“Quando ci siamo salutati la mia bambina ha detto che il suo cuore era in frantumi e il distacco è stato dolorosissimo. Non sarei più voluta partire, ma se sono qui è anche per loro, per noi. Io li amo tantissimo sono la mia vita. Anche quando preparavo la valigia piangevo, ma non mi facevo vedere da loro”. Insomma, Valentina Persia sa emozionare e anche divertire.