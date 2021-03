Isola dei Famosi, Valentina Persia imita Vera Gemma

Lunedì 29 marzo è andata in onda la quinta puntata dell’Isola dei Famosi. Le condizioni avverse in cui i naufraghi sono costretti a vivere iniziano a farsi sentire. Inoltre, sono comparsi i primi dissapori tra alcuni dei concorrenti, come quello tra Valentina Persia e Vera Gemma. Le due donne, infatti, si sono rese protagoniste di una discussione in Palapa durante la diretta dell’ultima puntata.

Nella puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 29 marzo, abbiamo potuto assistere allo scontro tra le due naufraghe Valentina Persia e Vera Gemma. La discussione avvenuta in Palapa durante la diretta è il risultato di alcuni dissapori che si sono creati durante la settimana precedente.

Vera Gemma è una delle protagoniste indiscusse di questa nuova edizione dell’Isola dei Famosi. La sua capacità di creare dinamiche all’interno del gioco è stata altamente riconosciuta anche dagli opinionisti in studio. Dunque Vera Gemma sta dimostrando di essere un personaggio con cui non è facile rapportarsi.

Isola dei Famosi, l’imitazione di Valentina Persia sta diventando virale

Oltre alla discussione delle due naufraghe, durante la puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda lunedì 29 marzo, i telespettatori hanno potuto assistere ad una momento esilarante. Si tratta, infatti, di Valentina Persia che ha preso di mira Vera Gemma, imitandola.

Per spigare come Vera Gemma sta trascorrendo la sua esperienza in Honduras, Valentina Persia si è prestata ad un’esilarante imitazione. Interpellata da Ilary Blasi, l’ex protagonista de La sai l’ultima? ha commentato:

Faccio una piccola imitazione di quando è stata votata ed è arrivata sull’Isola la vera Gemma. È uscita la vera persona.

Dopo la sua imitazione da parte di Valentina Persia, Vera Gemma ha commentato con queste parole il momento:

Ringrazio Valentina dell’imitazione che è anche sexy devo dire. Cerco di essere ancora una donna sexy in una condizione così di disagio.

Tuttavia la naufraga, di spalle rispetto a Valentina, non ha potuto assistere alle espressioni della sua compagna di avventura riguardo l’imitazione. Il momento, però, è stato talmente esilarante tanto che la stessa Ilary Blasi ha chiesto il bis così come tutti gli altri naufraghi. Ed anche a Vera Gemma è scappato un sorriso.