Questa lunghissima ed estenuante edizione de L’Isola dei Famosi è finalmente giunta al termine lunedì scorso. I naufraghi per diversi mesi hanno dovuto affrontare la fame, il caldo e gli stenti lottando tra di loro per raggiungere la tanto agognata finale.

È stato il percorso faticoso, ma per alcuni concorrenti le difficoltà senza dubbio sono state maggiori che per altri. Basti pensare che alcuni concorrenti sono entrati in gioco molto prima di altri e per questo hanno sicuramente sacrificato molte più energie (e kg).

È proprio questa disparità di trattamento che ha fatto accendere la polemica su reality. Chi è entrato in gioco dopo è stato sicuramente avvantaggiato rispetto ai “Veterani”. Tornando alla puntata conclusiva di questo lungo percorso in Honduras, è evidente come gran parte del pubblico e anche alcuni degli addetti ai lavori, si siano ritrovati delusi davanti agli avvenimenti della finale.

A sfidarsi per poter raggiungere il podio sono stati Nicholas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Luca Daffrè, Mercedesz Henger, Maria Laura De Vitis e Nick Luciani. Ad aggiudicarsi la vittoria, alla fine, sono stati proprio Nicholas, Carmen e Luca. I due hanno dovuto affrontarsi tra loro per poter mettere le mani sul montepremi.

La gioia dei tre finalisti a L’Isola Dei Famosi, è stata incommensurabile, ma lo stesso non può dirsi per tutti coloro che hanno seguito il reality fin dall’inizio. La finale è stata una sorpresa per tutti tanto che anche l’opinionista Vladimir Luxuria ha commentato dicendo: “Il podio sarebbe dovuto essere diverso”.

I più infatti erano convinti che sarebbero dovuti arrivare in finale, oltre a: Nicolas Vaporidis Carmen Di Pietro, anche Alessandro Iannoni, Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo. Eppure le cose sono andate molto diversamente. Alessandro e Guendalina hanno abbandonato il reality quando è stata presa la decisione di prolungarlo, mentre Edoardo si è dovuto ritirare per un infortunio.

Tutti questi eventi e i vari infortuni hanno fatto sì che arrivassero al podio anche coloro che avevano preso parte al reality in un momento molto successivo. Questo ha ingenerato un malcontento nel pubblico che difficilmente verrà dimenticato.