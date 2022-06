Guendalina e Lory Del Santo litigano in diretta durante lo stacco pubblicitario

Guendalina Tavassi e Lory Del Santo ieri sera durante la registrazione della ventitreesima puntata a L’Isola dei Famosi, hanno litigato furiosamente in studio e non è finita in breve. Lo scontro, infatti, è continuato anche durante la pausa pubblicitaria.

Le parole di Guendalina riguardo al comportamento avuto da parte della signora Del Santo sono state queste: “Quando Lory è entrata in studio si è seduta qua accanto a me. Neanche mi ha detto ciao. Non mi ha salutata!”.

La discussione è molto vivace tra le due ed è andata avanti anche a telecamere spente. Quello che le donne non sapevano è che, però, una telecamera continuava a riprendere le grosse parole che si sono dette le due ospiti durante lo stacco pubblicitario.

Federico, il fidanzato di Guendalina, ha ripreso e reso nota tutta quella parte della loro litigata che mai andata in onda. Stando alle parole della Tavassi, Lory l’avrebbe anche offesa molto gravemente in una circostanza in particolare, mandandola a quel paese senza un serio motivo.

“La cosa più divertente di questa puntata è stata Lory che durante la pubblicità pensava sempre di stare sull’Isola”. Ha dichiarato Guendalina Tavassi su Instagram dopo la diretta. “Ed alla fine che ha fatto? Mi ha mandato a F!”

“Lory stasera era Lory Dello Sfratto perché ha sfrattato di casa Marco Cucolo poverello. …Ora però vado a mangiare, faccio Lory Dello Sbratto”. Queste parole sono le frecciate al vetriolo che l’ex naufraga, in alcune Instagram stories registrate dopo la puntata, ha deciso di lanciare alla sua rivale.

Sicuramente Guendalina è molto rimasta segnata e amareggiata dalla litigata avuta in studio con la sua ex “compagna di avventura”. Per meglio dire acerrima rivale, a L’Isola dei Famosi, per arrivare a dire queste frasi molto dirette e a tratti offensive ai suoi followers, riferendosi all’ex naufraga.