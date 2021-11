Violenta lite scoppiata nella casa del Grande Fratello Vip all’indomani della puntata serale. Alex Belli e Aldo Montano sono arrivati quasi alle mani. Ma andiamo con ordine. Tutto ha avuto inizio nel corso della diretta quando Alfonso Signorini ha mostrato una clip in cui Alex Belli accusava Aldo Montano di non esporsi mai e non sporcarsi con le vicissitudini della casa.

“Io sono uscito allo scoperto, tu quando lo fai? Quando esce Aldo Montano?” – ha detto Alex. Parole che non sono state gradite da parte dell’atleta e all’indomani ha preso in disparte l’attore volendo chiarire la faccenda. I due nei primi due mesi in casa hanno legato molto e forse Aldo forte di quell’amicizia non si aspettava un simile atteggiamento da parte di Alex.

Lite al Grande Fratello Vip tra Alex Belli e Aldo Montano

Fonte: Mediaset

“Io sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così. Vai a letto e il giorno dopo mi chiami, ci si vede qua e si parla qua così, faccia a faccia. Non me le fai vedere in confessionale le cose. Non me le fai vedere, hai capito? Non me le fai vedere. Allora tutta la tua amicizia, tutti i moschettieri che hai montato, erano una farsa” – le parole di Aldo.

Alex Belli, in una conversazione a tratti surreale, ha replicato: “Anche i moschettieri litigano, porca tro“. Ma le sue parole non hanno convinto Montano: “Ma vaffa****, non in questo modo”. Alex allora ha accusato Aldo di avere la coda di paglia se sta reagendo in questo modo: “Mi dispiace, però non puoi prendertela così. Se te la prendi così, vuol dire che hai la coda di paglia”.

A questo punto tutto è degenerato con lo schermidore che ha dato una forte pacca sulla spalla all’attore provocandolo: “Dai forza vieni. Dai fammi vedere, fai la guerra. A te piace la lingua. Fai la guerra con la lingua. Bravo, testa di caz**”. Solo l’intervento di Miriana Trevisan ha forse evitato strascichi peggiori.