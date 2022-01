Puntata di liti e chiarimenti quella di ieri al Grande Fratello Vip con protagoniste tutte al femminile. Alfonso Signorini ha voluto dare ampio spazio al chiarimento tra Manila e Clarissa Selassie. La giovane aveva definito l’ex Miss Italia sui social una delle persone più false della storia del reality. Parole che non sono piaciute né alla diretta interessata, né al suo compagno.

Ebbene il chiarimento in puntata non c’è stato ed entrambe sono rimaste sulle proprie idee. Clarissa ha continuato a prendere le difese della sorella Lulu affermando che Manila abbia con lei un comportamento scorretto. Katia è intervenuta definendo Lulu una carogna. Ma il peggio è arrivato quando anche Soleil è intervenuta nello scontro prendendo le difese di Katia prima e Manila poi. “Vedo determinati atteggiamenti spesso irrispettosi, spesso falsi e dietro le spalle, molto incattiviti e inaciditi dalle tre sorelle” – ha detto interpellata da Signorini.

Fonte: web

E ancora: “Mi dà fastidio questo modo che hanno che, quando poi si parla di una cosa che è accaduta in settimana, loro in puntata hanno sempre questo modo: Lulù riportando a galla tutti i suoi traumi del passato e Jessica sminuendo tutto. Manila invece, che è sempre stata una persona estremamente rispettosa, che forse pecca ogni tanto di diplomazia, perché quando loro fanno delle cose disgustose, cerca di fargliele capire in modo dolce, iniziano ad avere questi atteggiamenti da vittime”.

Lite Lulu – Soleil: volate parole grosse

Ma Lulu non ha accettato l’intromissione di Soleil e durante una pausa pubblicitaria ha attaccato l’influencer con parole molto dure e sgarbate.

“Stai zitta cretina, tanto hai Katia che ogni volta ti difende, ma poi era la prima che si lamentava di te e quando vedeva le clip di te e Alex diceva “che palle Alex e Soleil, quand’è che smettono di prenderci per il culo”. Vai a scuola, non sai un ca**o della vita, imbecille” – le sue parole molto dure che hanno indotto il conduttore a chiedere provvedimenti disciplinari.