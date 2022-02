Lite fra Lulù e Sophie al GF Vip: la principessa scoppia a piangere

Ormai basta poco nella casa per scattare e mettere in scena pesanti litigi

Ancora un litigio per futili motivi nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo 5 mesi di permanenza inevitabilmente la stanchezza mentale inizia a farsi sentire e così basta davvero poco per scattare.

Questa volta i protagonisti del battibecco sono state Lulu Selassie e Sophie Codegoni. Tutto è partito ieri sera durante la preparazione del consueto aperitivo del giovedì. A Sophie è stato chiesto un giudizio sull’aperitivo, ma Lulù si è intromessa dicendo: “Ci hanno pensato sempre Jessica e Manila”.

Ma Sophie ha chiarito che in realtà ci aveva pensato anche lei alla preparazione. “In realtà ho sempre cucinato io con Jessica”. E da qui è scaturita una discussione sfociata con le lacrime di Lulu.

“Sto piangendo, fai piangere le persone. Pensi che gli altri parlano di te, hai le fisime. Miriana mi ha detto “Lulù, la prossima volta faccio io la tua assistente mentre fai l’aperitivo”, io le ho risposto che non ho bisogno di un’assistente, dato che non sono una chef stellata“.

Fonte: web

E ancora: “Non ho detto che tu non c’eri, ho solo aggiunto che ad aiutarti c’erano diverse persone, fra cui Manila, Jessica e ai tempi Alex. Però ti sei arrabbiata. Se non ti interessa, non ti arrabbiare. Anche i toni, io non ti ho urlato o aggredito, ero tranquilla”.

Ma Sophie non ha commentato il pianto della coinquilina ma si è limitata a dire: “Non pensate che possiate dirmi tutto e io stia zitta ad ascoltarvi”.

Poco dopo Lulu confidandosi con Miriana Trevisan ha parlato del cambiamento di Sophie dispiacendosi.

“Prima era sempre allegra e tranquilla. Anche quando litigava con Soleil e venivano dette cose pesanti, lei lasciava perdere. Ora, invece, scatta immediatamente. Non voglio che viva questo Grande Fratello con tensione. Lei è bella, dolce e giovane e non voglio che questo lato non ci sia più per colpa di discussioni inutili e non è contro Alessandro perché anche lui dovrebbe essere più comprensivo nei suoi confronti” – le parole di Lulu.