Lite tra Soleil e Miriana, la regia costretta ad usare le maniere forti: “Silenzio!”

A pochi giorni dalla finalissima del Grande Fratello Vip i nervi in casa sono sempre più tesi. Ormai si litiga anche per futili motivi. Anche in diretta i concorrenti non riescono più a contenersi.

Come successo nel corso della scorsa puntata quando Soleil e Miriana Trevisan sono state protagoniste di un violento scontro. Tutto è cominciato nel momento in cui sono partite le nomination per la scelta dei nuovi concorrenti a rischio eliminazione dal gioco.

Miriana ha fatto il nome di Soleil e questa volta l’influencer non l’ha presa per niente bene tanto da scagliarsi duramente nei confronti della showgirl.

Tra le due sono volate parole grosse. “In sei mesi hai attaccato persone molto buone. Concorrenti che sono arrivati qua e li hai fatti piangere, parlando male” – ha detto Miriana.

“Tu parli tanto di cuore, ma sei una vipera. Sei incattivita e te la sei presa con me. Devi smetterla di esagerare in questo modo, perché sei veramente volgare. Io mi auguro di essere molto più matura di così, quando avrò i tuoi anni. Dovresti essere più matura” – la replica di Soleil.

Lo scontro è proseguito anche durante le pause pubblicitarie tanto da costringere la regia ad intervenire. “Silenzio” – ha sbottato duramente la voce dalla regia nel momento in cui ha rimproverato Miriana e Soleil, chiedendo loro di smetterla e quindi di ripristinare di nuovo la calma e la tranquillità in casa in vista del collegamento con lo studio.

“Silenzio dillo a loro” – ha subito esclamato Soleil Sorge quasi a volersi discolpare e a lasciar intendere che fosse Miriana la vera colpevole di tutto il putiferio. Insomma i nervi in casa sono davvero tesi, stanno entrando in atto tutte le strategie e le armi per cercare di prevalere sull’avversario e guadagnarsi la finale del gioco.