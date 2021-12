Valeria Marini costretta a scappare dal letto nel cuore della notte: “situazione insostenibile”

Valeria Marini è una delle ultime arrivare nella casa del Grande Fratello Vip. Per la showgirl si tratta di un ritorno avendo già partecipato nelle scorse edizioni. Da qualche settimana ha legato molto con Barù d’Aragona. Piccoli gesti che i telespettatori hanno notato e che denotano un interesse verso il famoso enologo e food influencer.

I due la scorsa notte hanno anche dormito insieme nello stesso letto, o almeno hanno tentato. Prima di addormentarsi si sono scambiati qualche confidenza sotto le coperte, poi però in piena notte la Marini è stata costretta a scappare via dal letto.

Fonte: web

Il motivo? Barù avendo problemi respiratori ha iniziato a russare in modo violento costringendo la povera Valeria a rifugiarsi in salone e a dormire lì dopo aver creato un letto di fortuna proprio come fece qualche giorno fa la stessa Maria Monsé. Ma Barù non è l’unico a russare in casa. La Marini si è scagliata anche contro Eva Grimaldi per i suoi rumori notturni.

“Lei ha un’allergia a qualcosa, secondo me agli acari! Sembra di stare nella jungla!” – ha confessato a Soleil Sorge, Biagio D’Anelli e Barù.

L’imitazione di Valeria Marini ha subito scatenato l’ilarità di Biagio D’Anelli e Soleil Sorge che si sono subito rivolti alle telecamere per chiedere se queste avessero ripreso i rumori notturni di Eva Grimaldi

Una frase che a casa il pubblico non ha gradito molto soprattutto perché nella sua scorsa partecipazione fu lei stessa a creare disagio in casa per il suo russare notturno. “Ma pensa te… Quando nell’altro GF hanno cercato di dire carinamente a Valeria che russava, ricordo che lei fece una scenata isterica trovando mille pretesti per non far passare il messaggio al pubblico a casa che lei russava perché era una brutta cosa” – ha scritto un fan del programma sui social.