Live-Non è la D’Urso critiche su Maria Teresa Ruta: “Inventa storie”

Nella puntata di Live-Non è la D’Urso andata in onda domenica, Alba Parietti e Simona Tagli erano ospiti in studio. È noto il debole di Barbara per il GF Vip, e, come spesso accade nei suoi programmi, Carmelita ha voluto ritagliare uno spazio per fare un focus su qualche discussione nata nel programma.

Entrambe le ospiti hanno puntato il dito contro Maria Teresa Ruta, accusandola di aver completamente inventato tutto ciò che ha detto sul flirt che avrebbe avuto con Alain Delon e con il Principe Alberto di Monaco. Alba Parietti, sui social, aveva definito Maria Teresa una mitomane, salvo poi eliminare il commento. Ha giustificato quel gesto così: “Ho cancellato ‘mitomane’ perché molti non hanno presente quale sia il significato di questa parola. Mitomane significa uno che ha una grande fantasia e racconta eventi che non sono mai avvenuti”.

Alba, ovviamente, si riferisce a quanto affermato da Maria Teresa, ovvero che Alain Delon avrebbe preferito la compagnia della gieffina alla sua. Le due donne, nella scorsa puntata del GF Vip, hanno avuto modo di confrontarsi, ma alla Parietti non basta. La showgirl, infatti, ha ancora qualche richiesta da fare alla gieffina: “Se Maria Teresa vuole raccontare di avere avuto una storia con Alain Delon, perché lo deve fare dicendo una bugia su una collega che in quel momento occupava il posto di presidente di giuria? Se Delon avesse voluto Maria Teresa al tavolo, fidati Barbara che nessuno si sarebbe opposto”.

Poi Alba ci ha tenuto a precisare che, nonostante questo caso mediatico che si è scatenato, tra lei e Delon non c’è mai stato nulla di più di una conoscenza:

“Tra me e Delon non c’è stato mai niente. A me piacciono i brutti. Ho passato serate indimenticabili con lui. A Madrid, l’ho costretto a stare tutta la sera in una cabina telefonica a continuare a chiamare Stefano Bonaga, che allora era il mio compagno, perché non lo trovavo. Fino a quando i pompieri sono entrati con la forza in casa di Bonaga, gli hanno sfondato la porta e uno dei pompieri ha parlato con Delon che telefonava da Madrid”

Simona Tagli, dal canto suo, sostiene di aver avuto una liaison con il principe Alberto negli anni ’90. A quanto pare, i due sarebbero rimasti in ottimi rapporti da allora. Proprio in virtù di questo rapporto Simona Tagli racconta che, anni fa, si trovavano insieme a Milano Marittima quando ha visto un qualcosa di strano. Ai microfoni di Live-Non è la D’Urso, la Tagli ha dichiarato:

“Il Principe Alberto è uno dei miei pochi amici speciali. Una volta Maria Teresa Ruta chiamò l’assistente del principe mentre eravamo a pranzo a Milano Marittima. Alberto si fece negare al telefono. Dopo vent’anni parla ancora della storia che avrebbe avuto con il principe Alberto. È lei che lo ha chiamato e cercato, mi sembra una favola inventata. Lui non mi ha mai parlato di Maria Teresa. Mi parlava di Monica Bellucci, ma non di lei. Anzi, su Maria Teresa Ruta ha chiesto a me chi fosse”.

Insomma, Maria Teresa avrebbe detto un sacco di fandonie. Non ci resta che aspettare una smentita della diretta interessata.