Live-Non è la D’Urso, il momento imbarazzante di Pietro Delle Piane

"Con Antonella Elia a Temptation Island ho recitato", imbarazzo in studio, interviene Barbara D'Urso

Domenica 14 marzo è andata in onda una nuova puntata di Live-Non è la D’urso. Tra i tanti ospiti della puntata, Antonella Elia e il compagno Pietro Delle Piane per parlare del loro ritorno di fiamma. Inoltre, i due, sono stati protagonisti del confronto con le cinque agguerritissime sfere. Durante il confronto, però, c’è stato un momento di imbarazzo creato proprio da Pietro Delle Piane.

Pietro Delle Piane e Antonella Elia sono tornati di nuovo insieme. Dopo infiniti tira e molla sembra che tra i due sia tornato il sereno. Inoltre, la coppia ha affrontato le cinque sfere le quali si sono tutte schierate contro la coppia e contro questo ritorno di fiamma. A partire da Giovanni Ciacci che così ha definito il compagno di Antonella Elia:

Traditore seriale, uno scappato di casa e un guascone che ha trovato pane per i suoi denti.

Non è tardata ad arrivare, però, la risposta di Antonella Elia che così ha dichiarato:

Sono una donna e non una santa. Gli uomini fedeli mi annoiano molto. Credo alla sua fedeltà, ma anche se fosse infedele ‘sti cavoli. Non sono una signorina, sono una donna strafatta, cioè no, voglio dire “una donna fatta”. Il periodo dell’adolescenza dove cercavo il fidanzatino del tempo delle mele è passato. A me piacciono i Caravaggio, i Masaniello, evviva! Sennò che pizza.

Durante il confronto con le sfere, però, c’è stato un vero e proprio momento di imbarazzo provocato dallo stesso Pietro Delle Piane. In particolar modo, è intervenuta in collegamento Rita Dalla Chiesa la quale ha sottolineato il mal comportamento dell’uomo nei confronto di Antonella Elia anche a Temptation Island. Non è tardata ad arrivare la risposta del compagno della Elia che ha così risposto:

Temptation Island è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo, che dovevo fare?

Proprio in quel momento nello studio è calato un grande imbarazzo, probabilmente dovuto alla clausola tra Maria De Filippi e Mediaset che vieterebbe di nominare a Barbara D’urso i suoi programmi. Tant’è vero che è intervenuta la stessa padrona di casa invitando gli ospiti a cambiare argomento. Successivamente ha letto un comunicato ufficiale degli autori di Live per non avere problemi: