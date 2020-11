Puntata scintillante quella di domenica 22 Novembre di Live – Non è la D’Urso. Ospite nel salotto di Barbara D’Urso anche Jessica Alves, ricordata da tutti come l’ex Ken Umano quando era ancora Rodrigo.

Nel corso della sua vita, Jessica Alves si è sottoposta a numerosissimi interventi chirurgici. Da Ken a una vera e propria Barbie, ora si sente a suo agio con il suo corpo. Alla donna sono state sottoposte molte domande a cui ha risposto senza filtri.

Non sono mancati però i colpi di scena e le liti, in particolare con il professor Lorenzetti, noto chirurgo plastico e volto noto nei programmi della D’Urso. Il medico si sarebbe infuriato dopo un racconto della donna sulla chirurgia e sul rapporto con il bisturi.

Accetto anche il tuo cambiamento nonostante mi sembri tardivo. Ma ti sei guardata allo specchio? Quello che sta succedendo adesso è peggio di quello che hai fatto per essere Ken. Non hai forme equilibrate, nessuna bellezza, non c’è nulla di femminile, è solo un’esagerazione.

Ma dopo i problemi sono emersi anche quelli di salute. Sicuramente un esempio molto particolare anche per chi vorrebbe sottoporsi ad interventi chirurgici.

Tutto quello che hai fatto ti fa male fisicamente. Non ci raccontare la favoletta, tu prendi tante sostanze, non usi solo il grasso. Il tuo percorso chirurgico è di follia. L’errore è di chi si presa per pochi soldi a fare queste cose oscene.

Non è mancato neanche l’attacco ai colleghi che hanno lavorato sul corpo di Jessica. Per il professor Lorenzetti non c’è nulla di etico nel fare un intervento di questo tipo:

Tu non vai dai migliori dottori al mondo, perché la gente seria non fa queste cose orrende. I chirurghi plastici seri non creano mostri del genere. Una cosa è la transizione, un’altra è far diventare le persone dei mostri. Folli loro e folle tu. Sì, io lo dico che sei un mostro. Non ti vorrei mai come paziente.

Jessica ha poi reagito male, rispondendo alle accuse del dottore con toni piuttosto accesi:

Tu sei un dottore anti professionale. Nessun dottore viene in tv a dirmi che sono un mostro. Tu non hai la libertà di farlo, non ti conosco e non mi chiami mostro. Mostro sei tu, sei orrendo e sei un brutto mostro. Io ti farò un processo.”