Live Non è la d’Urso, l’ex di Tommaso Zorzi rompe il silenzio: “Ecco cosa è successo”

Tommaso Zorzi è uno dei concorrenti di punta di questo GF Vip. Ovviamente, tutti i gossip che lo riguardano fanno molta gola ai telespettatori e ai salotti tv. Infatti, ultimamente Barbara d’Urso, a Live Non è la d’Urso, ha deciso di rendere pubbliche le dichiarazioni di Kevin. Il ragazzo in questione, non molto tempo fa, aveva raccontato di un flirt tra lui e Tommy, in un’intervista esclusiva ai microfoni di Biccy.it. a quanto racconta Kevin, i due si sono frequentati e conosciuti fino all’ormai lontanissimo ingresso di Tommy nella casa del GF Vip.

Nel salotto di Barbara, Kevin ha raccontato come ha conosciuti Tommaso Zorzi, e come è iniziata la loro avventura. “Io e Tommaso ci siamo conosciuti e ci siamo visti un po’ di volte poco prima che entrasse nella Casa” ha spiegato Kevin. Barbara d’Urso ha tenuto a precisare il modo in cui questa notizia è trapelata inizialmente, ed ha domandato: “Noi come sappiamo questo, è uscita un’intervista?”. Kevin, ovviamente, ha subito replicato: “Sì è uscita la notizia su Biccy”. Poi il ragazzo ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a raccontare di questo flirt: “L’ho raccontato perché avevo letto qualche giorno prima un’intervista che ha fatto Luca Vismara che aveva dichiarato che aveva frequentato Tommaso Zorzi nell’ultimo periodo prima che entrasse nella Casa, invece sono stato io l’ultimo”.

Ecco poi, che arriva il racconto di Kevin sulla sua liaison con Tommy. La confessione e i dettagli erano proprio quello che il pubblico si aspettava dal ragazzo ospite a Live non è la d’Urso: “Ho conosciuto Tommaso due settimane prima che entrasse nella Casa, l’ho conosciuto grazie ad un’amica in comune. Ci siamo scambiati il contatto Instagram e l’ho visto il giorno dopo immediatamente”. Un colpo di fulmine per Kevin.

È stato molto fastidioso, invece, quando un personaggio in particolare ha mentito, spacciandosi per l’ultima conoscenza di Tommy prima della casa. Ecco cosa ha detto: “Ho raccontato questa storia perché quando ho letto la vecchia intervista di Luca Vismara, ho sentito Fabiano, il ragazzo che gestisce il sito e gli ho detto che l’intervista che aveva rilasciato Luca era un po’ finta perché ero sicuro che le cose non erano andate così. Quando mi ha chiesto perché ne ero certo gli ho risposto che avevo frequentato Tommaso proprio in quel periodo lì”.

Un grande malinteso, risolto per il meglio. Luca Vismara aveva affermato con convinzione di aver iniziato una frequentazione con Zorzi durante l’evento di Capodanno 2020 di Biccy.it, senza entrare mai nel dettaglio delle date e dei periodi. Barbara D’Urso allora è passata ad una domanda fatidica: Kevin ha intenzione di aspettare Tommy, fino alla sua uscita dal programma?

Il ragazzo non ha avuto bisogno di molto tempo per riflettere. Kevin, infatti, ha subito dichiarato di non aver intenzione di aspettare il gieffino. Il loro rapporto non è stato nulla di più di un flirt avvenuto nei mesi estivi. L’interesse, dopo tutto il tempo che è passato senza nessuna notizia, è ovviamente svanito. Nessuna relazione importante quindi, e nessun uomo misterioso ad attendere Zorzi fuori dalla casa.