Live-Non è la D’Urso; Maria Teresa Ruta rivela: “No non voglio vederlo”

È passato ormai diverso tempo dall’eliminazione di Maria Teresa Ruta dalla casa del GF Vip. Ieri, la giornalista è stata invitata a Live-Non è la D’Urso per essere intervistata insieme ai suoi figli. Il primo pensiero espresso dalla Ruta riguarda il suo ex marito. Amedeo Goria, infatti, le ha fatto recapitare una lettera, in cui le chiede di potersi riconciliare con Maria Teresa, passando per l’intercessione di Guenda. La Ruta risponde così a queste richieste: “Lo evito per rispetto per Roberto, perché quando costruisci una nuova vita sentimentale penso sia complesso e difficile far capire al nuovo partner che c’è dell’affetto. Lui lo capisce devo dire, però ogni tanto Amedeo ha delle attenzioni particolari verso di me, e io vorrei evitare”.

Dopo questo duro rifiuto verso Amedeo, Barbara mostra all’ex gieffina un drive in sulla storia della conduttrice e dei suoi figli. Le immagini sono inedite e abbracciano gran parte della vita di Maria Teresa, dal divorzio da Goria fino ai tristi eventi vissuti con suo fratello. Poi un momento fortemente toccate, che la Ruta attendeva da molto ormai: l’incontro con sua madre Rossella, che entra in studio sorprendendo tutti. Immancabile, a Live-Non è la D’Urso, il momento delle sfere. Tutti gli ospiti nelle sfere accusano Maria Teresa di aver inventato gossip, all’interno del GF Vip, solo per fare puntare i riflettori su di sé.

Le storie raccontate dalla Ruta sarebbero tutte false, ma la giornalista non perde tempo a rispondere a tono alle accuse. Quanto alla vicenda su Alain Delon, a prendere la parola è subito Alba Parietti, che attacca la Ruta: “Mi ha chiamato l’avvocato di Delon, a me non importa sapere come si è conclusa la serata, alle 3 del mattino. Vorrei capire come è andata, perché l’ho vissuta diversamente”.

Anche in questo caso, Mary T. non le manda certo a dire e risponde per le rime: “Una persona mi si è avvicinata, chiedendomi di sedermi vicino a Alain Delon, cosa dovevo dirgli? Però alla fine siamo andati a bere una cosa alle 3 del mattino con lui”. La Ruta, nello studio di Barbara, ha esplicitamente fatto richiesta di non incontrare il suo ex marito. Una delle docufiction di Carmelita era proprio incentrata su uno dei tradimenti di Goria verso la Ruta.

Quelle immagini devono aver riaperto una vecchia ferita, infatti Maria Teresa ha dichiarato: “All’interno della coppia si potrebbe anche tollerare, una volta, un tradimento. Ma con i tradimenti molteplici di Goria c’era un tradimento della moglie, della madre dei suoi figli e del personaggio pubblico. Da lì si è spezzato tutto. Desideravo un altro figlio. Volevo due figli dallo stesso padre. Ne avrei fatti tre o quattro, volevo una famiglia ricca d’amore. Lui è una brava persona, ma ha un difetto di fabbrica”. Insomma, un’ospitata molto intensa per Mary T., che ha dovuto affrontare delle emozioni inattese.