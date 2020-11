Live - Non è la D'Urso, ospite l'ex gieffino Massimiliano Morra e la sua fidanzata Dalila, ha svelato ha sua verità: non è gay

A Live – non è la D’Urso, i colpi di scena e le novità non mancano mai. Ma anche le confessioni e i segreti mai svelati. Questa è la volta di Massimiliano Morra, l’ex gieffino noto per essere anche il finto ex fidanzato di Adua Del Vesco si può finalmente togliere qualche sassolino dalla scarpa.

L’attore, in studio con la sua giovane fidanzata Dalila Mucedero, si è sottoposto al giudizio delle immancabili sfere. Nel salotto di Barbara D’Urso presente anche Platinette che ha sottoposto il ragazzo a domande piuttosto scomode.

Platinette ha chiesto a Massimiliano Morra quale sia il suo terribile segreto, riconducibile alla dichiarazione di Lele Mora. Proprio il manager dei VIP qualche tempo fa aveva rivelato una verità shock: Massimiliano non è gay, ma si è concesso ad un uomo molto potente per lavorare nel mondo dello spettacolo.

Non parlo del suo orientamento sessuale di cui non so assolutamente nulla, ma si dice che lei nasconde “un terribile segreto”, ma cosa mai potrà essere questa cosa, possiamo saperla?”

L’attore ha capito perfettamente a cosa si riferisse l’opinionista. E prontamente ha rivelato la sua verità:

Un segreto diventato nazionale, perché questa domanda su questo segreto mi è stata fatta più e più volte. In realtà da parte mia non c’è assolutissimamente nessun segreto, anzi ho letto delle cose sul mio conto ben più gravi, da persone che hai citato anche tu, che non sono assolutissimamente vere, io nella mia carriera non ho nessun segreto.

Massimiliano Morra e Adua Del Vesco, qual è la verità

Ha colto l’occasione anche per ribadire cosa c’è stato tra lui e Adua Del Vesco. Finalmente ha raccontato anche la sua versione in merito all’agenzia di Alberto Tarallo.