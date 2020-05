Live non è la D’Urso, Matteo Salvini esprime la sua opinione sulla Fase 2: “Risarcimento dalla Cina” Il leader della Lega esprime il suo malcontento sulla situazione del governo in merito alla Fase 2

Matteo Salvini, leader della Lega, ieri a Live-Non è la D’Urso ha parlato del suo punto di vista riguardo alla tanto discussa fase 2. Le disposizioni che regolano questo momento delicato sono in vigore da oggi, lunedì 4 maggio. Ecco alcune delle sue parole al riguardo: “Servono condono e risorse a fondo perduto. Sulla scuola ho sentito solo follie. Se l’Europa esiste, deve chiedere un maxi-risarcimento danni alla Cina per il Coronavirus, ma se qualcuno è al soldo di Pechino lo dica”.

Matteo Salvini riconosce tutti i meriti del caso agli italiani. Abbiamo mostrato solidarietà, generosità e intelligenza, secondo il leader della lega. Sottolinea che a fronte di milioni di controlli le multe sono state pochissime e che ora vede soltanto: “La sana volontà degli italiani di tornare al lavoro”.

Barbara D’Urso fa una domanda molto diretta e chiede di Jole Santelli, governatore della Calabria. Infatti il governatore ha deciso di riaprire anche bar e ristoranti, nonostante l’impugnazione dell’ordinanza da parte del ministro Boccia. Matteo Salvini ha molto da dire al riguardo: “Se ci sono regioni italiane dove non ci sono contagiati o morti è giusto che tornino a lavoro. Molti mi scrivono: non vorremmo passare dalla morte per virus alla morte per fame. […] Fosse per me toglierei le autocertificazioni a tutti, altro che congiunti, parenti, nonni, cugini… gli italiani hanno avuto testa e allora diamogli fiducia. Nessuno si va a cercare il virus”.

Poi il leder della Lega aggiunge: “Bisogna dire però che a molti la CIG non è arrivata, i 600 euro non sono arrivati. La gente si è fidata dello Stato, spesso senza fortuna, ora è lo Stato che deve fidarsi. […] Se ci sono imprenditori che possono riaprire in sicurezza, consentiamoglielo”.

Ci teniamo a sottolineare che per quanto riguarda la CIG in deroga e i famosi 600 euro, l’erogazione è una prerogativa regionale, quindi l’eventuale mancato pagamento è imputabile al governatore di regione. Matteo Salvini poi non ha risparmiato attacchi al governo.

Il professore Silvio Brusaferro si è espresso sul rischio di ricaduta e sulla riapertura delle scuole. Il leader della Lega ha risposto così: “La salute prima di tutto, ma l’Italia deve essere in testa per i prossimi tre anni. Te lo dico da papà: sulla scuola si è detto tutto e il contrario di tutto.[…] Le lezioni e gli esami online non sono scuola vera. Gli insegnanti sono stati bravissimi, ma non si può chiamare scuola vera. Occorre dare certezze alle famiglie su scuola e Università. Ci sono migliaia di studenti fuori sede che pagano tasse senza usufruirne e noi come Lega abbiamo cercato di dar loro assistenza legale. Se siamo circondati da paesi europei che riaprono, non si capisce perché noi no”.

Finalmente qualcuno nomina anche un aspetto che in questi giorni è stato totalmente trascurato: gli studenti universitari. Ci sono migliaia di studenti che si trovano in grande difficoltà e sono, invece, quasi totalmente ignorati in questo periodo difficile. Poi sul fronte economico Salvini attacca il governo ed esprime invece la sua idea: “Noi volevamo reintrodurre i voucher, i contratti a tempo per consentire alle persone di lavorare almeno un mese, ma la CGIL ci ha detto no. Per loro non è successo niente. Per ora il Governo ha pensato solo ai prestiti che significa indebitare gli imprenditori ancora di più”.

Il leader della Lega ha parlato del presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. Il presidente si è mostrato critico nei confronti di coloro che avendo dai 60anni in su vorrebbero uscire di casa. L’ex ministro degli interni si dice molto in disaccordo e Matteo Salvini risponde così: “Mi sembra irrispettoso affermare che devono stare a casa. Non è questione di sputacchiare senza mascherina o di guardare le gambe delle ragazze. De Luca non ha capito che per molti 70enni, uscire è questione di vita o di morte. Ad esempio si è parlato poco dei disabili o di chi non è sano di mente, non può stare in casa tutto il giorno, quella passeggiata è vivere. Non è che se hai 70 anni sei da buttare”.

Ma le vere parole avvelenate, il leder della Lega le riserva per la Cina. Ecco cosa ha detto: “La dichiarazione del Segretario di Stato degli Stati Uniti, Mike Pompeo sul virus fuggito dai laboratori di Wuhan? Un mese fa pubblicai un video che sosteneva questa cosa e da sinistra me ne hanno detto di tutti i colori, razzista, schifoso, pericoloso. Allora, mi sembra chiaro che sia partito dalla Cina, vogliamo dire accidentalmente perché se lo avessero fatto di proposito sarebbe criminale considerando le centinaia di migliaia di vittime?“.

Secondo Salvini il premio Nobel Luc Montagnier, aveva ragione, il virus è stato manipolato. È giusto per il leader della Lega chiedere un risarcimento danni. Infatti per lui: “l’Europa dovrebbe chiedere un maxi risarcimento danni. Se l’Europa esiste, dovrebbe chiederlo. Oppure se qualcuno è al soldo di Pechino ce lo dica.” Accuse forti e tanti sospetti quelli che insinua Matteo Salvini. Le opinioni dei politici sono molto contrastanti.