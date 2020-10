A Live non è la D’Urso si parla di Franceska Pepe e Mila Suarez. Le due ragazza per un breve periodo hanno condiviso un appartamento a Milano ma a quanto pare qualcosa non è andata per il verso giusto. E a svelare il tutto è stata proprio la Suarez.

FONTE STUDI LIVE NON è LA D’URSO

La ragazza nel periodo in cui la Pepe era ancora concorrente nella casa del GF VIP ha rivelato tramite un’intervista al settimanale Nuovo TV dei particolari salienti.

L’ex compagna di Alex Belli rivela che la sue ex coinquilina Franceska nel periodo di permanenza a Milano non ha mai provveduto a pagare la sua parte di affitto e i spese.

A tal proposito Mila dichiara: “Franceska non ha mai pagato l’affitto per anni ho pagato tutto io. Dovrà dare a me i soldi del GF VIP“. Ma le dichiarazioni pungenti della Suarez non terminano qui infatti racconta inoltre che:

“Una volta Franceska mi chiede in prestito 10 euro per la benzina perché mi stava accompagnando con la sua auto a un un’appuntamento. Ricordo che scesi e andai in Taxi. Lei è così. Quella che avete vista al GF VIP corrisponde alla realtà. Pensate che a quei tempi mi diceva che voleva fare la suora”.

FONTE STUDI LIVE NON è LA D’URSO

A Live non è la D’Urso la modella si è confrontata duramente con l’influencer e senza dare spazio continua con le sue accuse. Suarez dice: “Ti ricordi quando siamo andate a Montecarlo per lo shooting fotografico? Ti sei appropriata anche del mio compenso. Non fare la furba”.

FONTE STUDI LIVE NON è LA D’URSO

Live non è la D’Urso, Franceska: “Chiedimi scusa”

Franceska Pepe cerca di difendersi così: “A Montecarlo siamo andate in vacanza io ero con il mio ragazzo. Hai una bella fantasia, c’è molta fantasia. Ti devi vergognare. Hai una bella faccia tosta. Se vuoi fare una bella figura chiedimi scusa. Mi fai tanta tenerezza sei una donna non una ragazzina, comportati come tale”.